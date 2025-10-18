Шатдаун в США: в отпуск отправят 80% работников службы ядерной безопасности

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), входящее в структуру Министерства энергетики США, исчерпает свои имеющиеся финансовые ресурсы уже в субботу, 18 октября.

Вследствие этого, около 1400 работников будут отправлены в вынужденный отпуск, говорится в переданном Конгрессу сообщении NNSA.

В то же время, около 375 сотрудников останутся на рабочих местах, поскольку их деятельность отнесена к критически важной и освобождена от действия шатдауна. В общем, на работу в понедельник не выйдут около 80% персонала агентства.

В издании уточнили, что Агентство не отвечает непосредственно за эксплуатацию американского ядерного оружия - это сфера ответственности Пентагона.

Однако NNSA играет ключевую роль в обеспечении ядерного потенциала США, занимаясь обслуживанием и модернизацией боезарядов, надзором за ядерными установками ВМС и управлением программами по нераспространению.

Сокрушительные последствия

Республиканцы в пятницу, 17 октября, предупредили о возможных последствиях таких отпусков, хотя в сообщении для законодателей отмечается, что Министерство энергетики и NNSA "рассматривают все варианты, чтобы гарантировать непрерывность выполнения критически важных задач национальной безопасности".

Председатель Комитета Палаты представителей по Вооруженным силам Майк Роджерс вместе с лидерами Республиканской партии заявил, что это стало "еще одним следствием" блокирования Сенатом, где большинство составляют демократы, республиканского временного законопроекта о финансировании.

По мнению Роджерса 80% работников Агентства - "это не те работники, которых можно просто отправить домой". По его словам, "они управляют и обслуживают чрезвычайно важный стратегический ресурс нашей страны и должны работать и получать зарплату".

В то же время, представитель Комитета Вооруженных сил Палаты уточнил, что речь идет именно о временной отправке работников в отпуск, а не об увольнении.

Роджерс и другие высокопоставленные республиканцы во главе со спикером Палаты Майком Джонсоном назвали вынужденные отпуска в ядерном секторе одним из опасных для национальной безопасности последствий шатдауна и возложили ответственность за ситуацию на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

Хотя республиканцы похвалили Дональда Трампа за то, что он обеспечил переориентацию финансирования Пентагона, чтобы военные получили зарплаты на этой неделе, Роджерс отметил, что гражданские работники оборонного сектора остаются без выплат, а важные функции национальной безопасности страдают из-за затяжного прекращения работы правительства.

"Люди вот-вот начнут не получать зарплату. И именно тогда начнется настоящая боль", - сказал Роджерс в интервью после пресс-конференции республиканцев.

В отпуск уйдут 1400 работников

В Министерстве энергетики в своем заявлении подтвердили, что с понедельника около 1400 сотрудников NNSA будут отправлены в вынужденный отпуск, тогда как "почти 400" продолжат работу.

Управление безопасных перевозок NNSA, которое отвечает за транспортировку ядерных материалов США - таких как оружие, компоненты, обогащенный уран и плутоний, - профинансировано до 27 октября.

В ведомстве отметили, что министр энергетики Крис Райт в понедельник посетит Национальный объект ядерной безопасности в Неваде, чтобы продемонстрировать влияние шатдауна на американский ядерный комплекс.

Представители Министерства энергетики уже неоднократно предупреждали, что остановка правительства приведет к приостановке некоторых программ в сфере ядерной безопасности и вынужденным отпускам персонала.

В четверг в эфире Bloomberg TV Райт заявил, что отправка работников NNSA в отпуск может начаться уже в пятницу, поскольку агентство "не сможет выплачивать им зарплату уже с понедельника, в лучшем случае".