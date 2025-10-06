ua en ru
Помешает ли шатдаун в США поставкам оружия в Украину? Зеленский поставил точку

Киев, Понедельник 06 октября 2025 16:17
Помешает ли шатдаун в США поставкам оружия в Украину? Зеленский поставил точку Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия, Ульяна Безпалько

Приостановка работы правительства в США, то есть шатдаун, не повлияла на поставки американского оружия в Украину в рамках программы PURL.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Что предшествовало?

С 1 октября 2025 года федеральное правительство США находится в состоянии частичного шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета. Документ не приняли из-за споров между республиканцами и демократами по финансированию медицинского страхования. Из-за шатдауна в США возможны массовые увольнения госслужащих, а некритические программы приостановлены или ограничены.

В связи с этим ходили слухи о возможной приостановке поставок оружия США в Украину, а также другой поддержки со стороны Вашингтона.

У Зеленского спросили, действительно ли угрожает шатдаун поставкам оружия для Украины. По его словам, сейчас Украина получит американское оружие в рамках программы PURL

"Поставки у нас есть. Американцы ничего не заблокировали. Кстати, я знаю, что было в средствах массовой информации, что есть шатдаун, некоторые вызовы. Они не заблокировали поставки в Украину. Это важно", - подчеркнул президент.

Программа поставок оружия в рамках PURL

Также Зеленский заверил, что Украина закупает необходимое оружие у США в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование пакетов вооружения за счет стран ЕС.

Глава государства заявил, что Киев, в частности, покупает ракеты в США, необходимые для противовоздушной обороны - это и Patriot, и NASAMS.

Зеленский назвал "друзей Украины", которые финансируют оружие для ВСУ

Еще президент перечислил те страны, которые больше всего финансируют оружие для Украины: это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.

"Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают, какова цена этой защиты и цена жизни в Украине зимой. Прежде всего, это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия - это главные взносы, которые были сделаны. Это главные страны, которые дали деньги на эту программу, по которой мы покупаем дефицитные вещи, которые есть только в США", - сказал Зеленский.

Стоит отметить, что страны Балтии тоже поддерживают Украину в вопросе финансирования вооружения, так как и некоторые другие европейские страны и не только. Однако их взносы меньше по сравнению с взносами вышеперечисленных союзников.

"И скажу вам честно, мы начали говорить с этими странами относительно второго круга, второго этапа их взносов, потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению. Поэтому здесь зависит на сегодня от этих стран", - подытожил глава государства.

Украина может получить новое оружие от США - Кремль отреагировал

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить новую помощь от США в контексте дальнобойных ударов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке призвал к предоставлению ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение должен принять только президент Дональд Трамп.

Появилась и реакция Кремля на вероятные поставки Украине дальнобойного оружия. Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Трампу ухудшением положительных тенденций в отношениях в случае передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahavk.

