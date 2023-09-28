"Шатдаун" в США замедлит темпы замены запасов оружия, которое отправили в Украину, - Пентагон

Об этом заявил контролер Пентагона Майк МакКорд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Он отметил, что на это особенно повлияет тот факт, если новые финансы для войны против РФ не будут включены в окончательный пакет расходов.

Отмечается, что без дополнительного финансирования Украины Пентагон имеет полномочия Конгресса направить Украине оружие и технику на 5 миллиардов долларов из имеющихся запасов, но у него остается только 1,6 миллиарда долларов на заключение контрактов с промышленностью и замену этого оборудования.

"Мы могли бы легко использовать эти 1,6 миллиарда долларов. Мы собираем это или держимся за это, потому что это мое единственное дело, которое может изменить ситуацию. Это все, что у меня осталось, поскольку я не знаю, получим ли мы это дополнение и когда мы получим это дополнение", - сказал МакКорд.

Что еще говорят в Пентагоне

Высокопоставленные чиновники Пентагона по закупкам говорят, что они также обеспокоены тем, что "шатдаун" задержит официальную приемку систем и продуктов вооружения, поскольку инспекторов Агентства по управлению оборонными контрактами, которые контролируют этот процесс, могут уволить.

"Может возникнуть ошибочное мнение, что подрядчики не будут затронуты", - сказал МакКорд.

Руководитель отдела закупок Пентагона Уильям ЛаПланте сказал, что во время остановки 2013 года агенты по контракту не смогли согласовать поставку самолетов F-35 в Форт-Верт, и авиастроительной компании Lockheed Martin Corp. пришлось остановить производственную линию.

"Это было бы очень недальновидно в то время, когда мы сосредоточены на наращивании производства боеприпасов для Украины и с прицелом на будущие потребности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавили в Пентагоне.

"Шатдаун" в США

В Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство до сих пор не проголосовали за бюджет. Правые представители республиканской партии, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева. Если бюджет не примут, то США грозит "шатдаун".

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в это время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Если законодатели не предоставят дополнительное финансирование, то работа правительства прекратится уже 1 октября. Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что "шатдаун" может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.