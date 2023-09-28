"Шатдаун" у США сповільнить темпи заміни запасів зброї, яку відправили в Україну, - Пентагон

Про це заявив контролер Пентагона Майк МакКорд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він зазначив, що на це особливо вплине той факт, якщо нові фінанси для війни проти РФ не буде включено до остаточного пакета витрат.

Зазначається, що без додаткового фінансування України Пентагон має повноваження Конгресу спрямувати Україні зброю і техніку на 5 мільярдів доларів з наявних запасів, але в нього залишається лише 1,6 мільярда доларів на укладення контрактів із промисловістю та заміну цього обладнання.

"Ми могли б легко використати ці 1,6 мільярда доларів. Ми збираємо це або тримаємося за це, тому що це моя єдина справа, яка може змінити ситуацію. Це все, що в мене залишилося, оскільки я не знаю, чи отримаємо ми це доповнення і коли ми отримаємо це доповнення", - сказав МакКорд.

Що ще говорять у Пентагоні

Високопоставлені чиновники Пентагону із закупівель кажуть, що вони також стурбовані тим, що "шатдаун" затримає офіційне приймання систем і продуктів озброєння, оскільки інспекторів Агентства з управління оборонними контрактами, які контролюють цей процес, можуть звільнити.

"Може виникнути помилкова думка, що підрядники не будуть зачеплені", - сказав МакКорд.

Керівник відділу закупівель Пентагону Вільям ЛаПланте сказав, що під час зупинки 2013 року агенти за контрактом не змогли узгодити постачання літаків F-35 у Форт-Верт, і авіабудівній компанії Lockheed Martin Corp. довелося зупинити виробничу лінію.

"Це було б дуже недалекоглядно в той час, коли ми зосереджені на нарощуванні виробництва боєприпасів для України і з прицілом на майбутні потреби в Індо-Тихоокеанському регіоні", - додали в Пентагоні.

"Шатдаун" в США

В Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Праві представники республіканської партії, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва. Якщо бюджет не приймуть, то США загрожує "шатдаун".

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Якщо законодавці не нададуть додаткове фінансування, то робота уряду припинеться вже 1 жовтня. Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що "шатдаун" може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.