Шашки, деньги, два тоннеля. Как в Чернигове два вора пытались банк ограбить

Подготовка к ограблению

43-летний Андрей из Николаевской области и 41-летний Алексей из Запорожья познакомились в херсонском СИЗО. Оба – преступники со стажем. Алексей в свое время сидел за разбойные нападения на фермеров в Херсонской области, а в двухтысячных даже успел побывать членом преступной группировки. Андрей также проходил по статьям за разбойные нападения и преступления, которые юристы называют "те, что имеют корыстно-насильственные мотивы".

24 февраля 2022 года мужчины встретили в следственном изоляторе Херсона. Российские оккупанты взяли город в окружение и вскоре захватили его. Алексей и Андрей вышли из СИЗО в октябре 2022 года, а поскольку все материалы дел по ним остались в оккупации, суд не продлил им меру пресечения. Неожиданно для себя мужчины оказались на свободе и решили не терять зря времени.

В ноябре-декабре 2023 года жена одного из мужчин уже "прощупывала" банки Чернигова. Выбор пал на "Південний" – женщина открыла там ячейку в депозитарии, а через месяц закрыла ее. "Мы понимали, что их целью были именно ячейки, потому что сам банковский шкаф вскрыть фактически невозможно. Депозитарий – это сейф, он очень хорошо защищен. А вот ячейки внутри взломать вполне реально", – рассказывает один из следователей, раскрывших дело.

Ячейка в банке (фото: Нацполиция)

В других банках, которые "прочесывали" воры, не всегда были армированные стенки и тяжелые двери, но сами шкафчики были защищены лучше – доступ с двумя замками и сами двери довольно тяжелые. В банке, который выбрали Андрей и Алексей, депозитарий был защищен хорошо, а вот ячейки – нет. Поэтому нужен был способ, как проникнуть в помещение, минуя двери.

В марте работница банка заметила на полу около плинтуса горсть опилок. Тогда никто не обратил на это внимание. Позже полиция, сопоставляя показания, пришла к выводу – воры пытались бурить в разных местах под банком, чтобы понять, выходят ли они туда, куда хотят. То есть – к депозитарию. В него решили проникнуть с подвала.

– Они сделали не один подкоп, а целых два. Работящие ребята. Один им был нужен, чтобы зайти в депозитарий, а второй – чтобы выйти оттуда. И второй был очень длинный, он шел через дома и выходил под забор детского садика, – говорит один из следователей.

Первый подкоп шел из подвала, мужчины планировали проникнуть в него через слуховое окно. Там, в общем помещении, они вырыли тоннель через смежную с депозитарием стенку. На сами подкопы у Алексея и Андрея ушло два месяца.

Один из тоннелей (фото: Нацполиция)

Последнюю неделю преступники настолько осмелели, что ходили и в открытую проверяли камеры, поднимались на крышу банка. Следователи рассказывают, что позже очевидцы признавались – они действительно видели двух мужчин, которые ночью взбирались на крышу здания, но никто не обратился в полицию.

День Х

Готовясь к преступлению, Алексей и Андрей разработали довольно интересный план. Дело было не только в подкопах. Мужчины хотели устроить красивый перфоманс – с огнем. Но того, как это в итоге получилось, они не ожидали.

В ночь с 5 на 6 мая мужчины приехали к банку. Один из них взобрался на крышу, второй полез в депозитарий через подкоп из подвала. План был такой – заполнить помещение банка через отверстие в крыше специальным газом, а потом забросить туда шашку и вызвать таким образом пожар. Второй мужчина, тем временем, быстро открывает ячейки, крадет с них деньги и драгоценности, и уходит через другой подкоп. Пока службы едут на пожар и тушат огонь, пока дожидаются работников банка и директора, при котором можно открыть депозитарий, воры успешно ретируются и уезжают из города.

Но произошло все несколько иначе. Тот, кто должен был закинуть шашку в помещение, сделал это слишком поздно. "Если бы они сразу подожгли, план бы удался, но он медлил. Смесь, которую он залил, стала испаряться и все помещение было залито этим газом. Он закинул первую шашку, она не взорвалась, он закинул вторую. И банк рванул".

Второй преступник, находящийся в депозитарии, едва успел вскрыть первый ящик, когда на него посыпался потолок. Он запаниковал, оставил все свои инструменты, помятый шкафчик, в который даже не успел заглянуть, и сбежал через первый подкоп.

Через десять минут к банку прибыли спасатели и полиция. Один из следователей заметил отверстие в подвале, второй, опрашивая людей, узнал, что многие видели двоих мужчин на крыше. "Говорят, видели какие-то фонарики, потом видели, как кто-то по крыше ходил. Просим их описать – а никто не может".

Пожар ликвидировали довольно быстро и сразу же пробрались к депозитарию. Как и ожидали, увидели в помещении вытащенный из ячейки помятый шкаф и брошенные одним из воров инструменты. Первого преступника установили уже под конец вторых суток после происшествия. "Мы проводили подворовой обход. Обращали внимание на квартиры, которые тут сдают. По одной из них получили информацию – мужчина средних лет съехал рано утром 6 мая. Это был наш Алексей из Запорожья".

Наказание

Мужчины не стали далеко уезжать. Алексей поехал в Запорожье, а Андрей – в Николаевскую область. Какое-то время за ворами велась слежка, а потом их задержали – каждого в своем доме.

Оба преступника имеют определенный опыт "общения" с правоохранителями, поэтому, как это называют в их же кругах, "идут в отказ". Они признаются, что знают друг друга, но наотрез отказываются от обвинений, которые им вменяют. Когда следователи говорят с ними без записи, они расслабляются и могут выдать нужную следствию информацию.

Если бы у воров вышло, это ограбление могло бы стать одним из самых громких за всю историю современной Украины. На момент попытки кражи в депозитарии банка находилось более 5 миллионов гривен. Одна небольшая ошибка привела к тому, что теперь Андрею и Алексею грозят долгие годы в тюрьме, отмечает замглавы Нацполиции Украины Андрей Небытов.

"Сейчас обоим задержанным следователями объявлены подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем взрыва и покушение на кражу. Вот так, нелегкими движениями лопаты, сообщники собственноручно заработали себе шанс сесть в тюрьму на срок до 12 лет. Такие таланты пропадают".