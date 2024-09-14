Шашки, гроші, два тунелі. Як у Чернігові два злодії намагалися банк пограбувати

Підготовка до пограбування

43-річний Андрій із Миколаївської області та 41-річний Олексій із Запоріжжя познайомилися у херсонському СІЗО. Обидва – злочинці зі стажем. Олексій свого часу сидів за розбійні напади на фермерів на Херсонщині, а у двохтисячних навіть встиг побувати членом злочинного угруповання. Андрій також проходив за статтями за розбійні напади та злочини, які юристи називають "ті, що мають корисливо-насильницькі мотиви".

24 лютого 2022 року чоловіки зустрілись у слідчому ізоляторі Херсона. Російські окупанти взяли місто в оточення і незабаром захопили його. Олексій та Андрій вийшли із СІЗО у жовтні 2022 року, а оскільки всі матеріали справ щодо них залишилися в окупації, суд не продовжив їм запобіжний захід. Несподівано для себе чоловіки опинилися на волі і вирішили не гаяти часу.

У листопаді-грудні 2023 року дружина одного з чоловіків уже "промацувала" банки Чернігова. Вибір упав на "Південний" – жінка відкрила там комірку у депозитарії, а за місяць закрила її. "Ми розуміли, що їхньою метою були саме комірки, тому що саму банківську шафу розкрити фактично неможливо. Депозитарій – це сейф, він дуже добре захищений. А ось комірки всередині зламати цілком реально", – розповідає один із слідчих, який розкрив справу.

Комірка у банку (фото: Нацполіція)

В інших банках, які "прочісували" злодії, не завжди були армовані стінки та важкі двері, але самі шафки були захищені краще – доступ із двома замками та самі двері досить важкі. У банку, який вибрали Андрій та Олексій, депозитарій був захищений добре, а от комірки – ні. Тому потрібен був спосіб, як потрапити у приміщення, минаючи двері.

У березні працівниця банку помітила на підлозі біля плінтуса жменю тирси. Тоді ніхто не звернув на це уваги. Пізніше поліція, зіставляючи свідчення, дійшла висновку – злодії намагалися бурити у різних місцях під банком, щоб зрозуміти, чи виходять вони туди, куди хочуть. Тобто – до депозитарію. До нього вирішили проникнути з підвалу.

- Вони зробили не один підкоп, а цілих два. Працьовиті хлопці. Один їм був потрібен, щоб зайти до депозитарію, а другий – щоб вийти звідти. І другий був дуже довгий, він йшов через будинки і виходив під паркан дитячого садка, – каже один із слідчих.

Перший підкоп йшов із підвалу, чоловіки планували проникнути до нього через слухове вікно. Там, у загальному приміщенні, вони викопали тунель через суміжну із депозитарієм стінку. На самі підкопи в Олексія та Андрія пішло два місяці.

Один із тунелів (фото: Нацполіція)

Останній тиждень злочинці настільки розслабились, що ходили і відкрито перевіряли камери, піднімалися на дах банку. Слідчі розповідають, що пізніше очевидці зізнавалися – вони справді бачили двох чоловіків, які вночі підіймалися на дах будівлі, але ніхто не звернувся до поліції.

День Х

Готуючись до злочину, Олексій та Андрій розробили досить цікавий план. Справа була не лише у підкопах. Чоловіки хотіли влаштувати гарний перфоманс – із вогнем. Але того, як це зрештою вийшло, вони не очікували.

У ніч із 5 на 6 травня чоловіки приїхали до банку. Один із них виліз на дах, другий поліз у депозитарій через підкоп із підвалу. План був такий – заповнити приміщення банку через отвір у даху спеціальним газом, а потім закинути туди шашку та викликати таким чином пожежу. Другий чоловік, тим часом, швидко відкриває комірки, краде з них гроші та коштовності, і йде через інший підкоп. Поки служби їдуть на пожежу та гасять вогонь, поки чекають працівників банку та директора, при якому можна відкрити депозитарій, злодії успішно ретируються та їдуть із міста.

Але сталося дещо інакше. Той, хто мав закинути шашку в приміщення, зробив це надто пізно. "Якби вони відразу підпалили, план би вдався, але він зволікав. Суміш, яку він залив, почала випаровуватися і все приміщення було залито цим газом. Він закинув першу шашку, вона не вибухнула, він закинув другу. І банк рвонув".

Другий злочинець, який був в депозитарії, ледве встиг розкрити перший ящик, коли на нього посипалася стеля. Він запанікував, залишив усі свої інструменти, пом'яту шафку, в яку навіть не встиг зазирнути, і втік через перший підкоп.

За десять хвилин до банку прибули рятувальники та поліція. Один із слідчих помітив отвір у підвалі, другий, опитуючи людей, дізнався, що багато хто бачив двох чоловіків на даху. "Кажуть, бачили якісь ліхтарики, потім бачили як хтось по даху ходив. Просимо їх описати – а ніхто не може".

Пожежу ліквідували досить швидко і одразу ж пробралися до депозитарію. Як і очікували, побачили в приміщенні витягнуту з комірки пом'яту шафу і кинуті одним із злодіїв інструменти. Першого злочинця встановили вже під кінець другої доби після події. "Ми проводили обхід подвір'я. Звертали увагу на квартири, які тут здають. По одній з них отримали інформацію – чоловік середніх років з'їхав рано вранці 6 травня. Це був наш Олексій із Запоріжжя".

Покарання

Чоловіки не стали далеко їхати. Олексій поїхав до Запоріжжя, а Андрій – до Миколаївської області. Якийсь час за злодіями велося стеження, а потім їх затримали – кожного у своєму будинку.

Обидва злочинці мають певний досвід "спілкування" з правоохоронцями, тому, як це називають у їхніх же колах, "ідуть у відмову". Вони зізнаються, що знають один одного, але навідріз відмовляються від звинувачень. Коли слідчі розмовляють із ними без запису, вони розслабляються і можуть надати потрібну слідству інформацію.

Якби у злодіїв вийшло, це пограбування могло б стати одним із найгучніших за всю історію сучасної України. На момент спроби крадіжки у депозитарії банку було понад 5 мільйонів гривень. Одна невелика помилка призвела до того, що тепер Андрію та Олексію загрожують довгі роки у в'язниці, зазначає заступник голови Нацполіції України Андрій Небутов.

"Зараз обом затриманим слідчими оголошено підозри у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом вибуху та замах на крадіжку. Ось так, нелегкими рухами лопати, спільники власноруч заробили собі шанс сісти у в'язницю на строк до 12 років. Такі таланти пропадають".