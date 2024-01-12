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Евродепутаты поддержали петицию о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС

Пятница 12 января 2024 21:06
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Евродепутаты поддержали петицию о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Владимир Костырин

В Европейском парламенте собрали необходимое количество подписей, а именно 120, под петицией о лишении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) депутата Европарламента, инициатора соответствующей петиции Петри Сарвамаа.

На это ушло четыре дня, поскольку объявлено о начале сбора подписей в ЕП было во вторник на этой неделе.

"Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса", - написал депутат в пятницу, 12 января.

Он отметил, что отклик со стороны коллег на эту "историческую петицию" был мощным. Документ подписали представители разных партий из нескольких стран.

Евродепутаты поддержали петицию о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС

Петиция в Европарламенте по поводу лишения венгерского премьера Орбана права голоса в Совете ЕС (фото: twitter.com/petrisarvamaa)

Что дальше

По словам Сарвамаа, теперь "было бы крайне важно скорей всего оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании" в Европарламенте.

Он предположил, что это может произойти на следующей неделе, поскольку тогда "парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии".

Также депутат ЕП добавил, что содержание резолюции находится на стадии переговоров, и он считает "весьма возможным" включение процедуры, предусмотренной частью 2 статьи 7 Договора о ЕС - "в определенной форме".

Блокирование Будапештом помощи от ЕС для Украины

Напомним, еще в декабре 2023 г. издание Financial Times сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.

Дело в том, что для одобрения решения по созданию Украинского фонда нужно согласие абсолютно всех стран-членов ЕС, однако, во время последнего заседания Венгрия наложила вето. Как рассказывал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ЕС в конечном счете одобрит финансирование с Будапештом или без.

Недавно Politico писало, что Венгрия готова пойти на компромисс по помощи Украине при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Вчера FT сообщило, что Брюссель готов пойти на уступки Венгрии ради принятия решения о помощи Украине в 50 млрд евро.

Ранее сегодня президент Европейского парламента Роберта Митсола заявила о том, что Евросоюз должен найти решение о продлении финансовой поддержки Украины на внеочередном саммите Совета ЕС.

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