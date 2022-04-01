Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою

Путін видав указ про нові умови оплати за газ для покупців з "недружніх" країн. У документі умови переходу на оплату рублями, про які Росія заявила тиждень тому, істотно пом'якшені. Навіть передбачена можливість відмови від нового механізму і продовження оплати за газ євро і доларами. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Росії довелося відступити від своїх жорстких вимог перевести оплату за газ, який купують "недружні" країни, на рублі. Такий крок вона була змушена зробити після категоричної відмови покупців приймати нові умови.

Про переведення оплати за газ на рублі Путін заявив тиждень тому. Це було кроком у відповідь на введення щодо РФ санкцій з боку США і Європейського Союзу. У розряд "недружніх" потрапили близько 50 країн – США, ЄС і ті, хто підтримав їх санкції.

Отримувати оплату в доларах, євро і в іншій валюті для РФ немає ніякого сенсу, сказав глава Кремля, оскільки долар і євро "скомпрометували" себе і "підірвали довіру" всередині країни.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, РФ "не має наміру займатися благодійністю", і якщо нові умови оплати газу не будуть прийняті, то поставки можуть припинитися. "Немає оплати – немає газу", – уточнив він.

Ініціативу Кремля експерти розцінили як шантаж, спробу обійти санкції та зберегти валютні надходження. Справа в тому, що оплата в рублях теоретично була б можлива лише при обміні валюти на внутрішньому ринку Росії.

Тобто надходження валюти від продажу газу без ризиків арешту змогли б зберегтися. А мова йде про десятки мільярдів доларів, враховуючи нинішню ціну. За даними Reuters, щодня від продажу газу в поточному році РФ може отримувати від 200 до 800 млн євро. Загальний обсяг імпорту в Європу перевищує 150 млрд кубометрів.

Пропозиція Кремля відразу ж була сприйнята різко негативно покупцями в ЄС. Категорично відмовилися змінювати умови контрактів, в яких оплата зафіксована в євро і доларах, країни G7, Австрія і Нідерланди.

Паралельно з цим Європа посилила активність щодо переговорів з потенційними постачальниками газу, які могли б замінити скорочення на ринку ЄС російського ресурсу. Деякі країни, зокрема, Німеччина і Нідерланди, заявили, що можливо доведеться економити споживання, якщо закупівлі в Росії будуть знижені або припинена поставка.

До того ж днями антимонопольні органи ЄС провели обшуки в офісах підрозділів "Газпрому" в Німеччині. Предмет розслідування – можливість провокації підвищення цін на газ в Європі. У Мінекономіки ФРН обмірковують націоналізацію німецьких дочірніх компаній "Газпрому", якщо виникнуть проблеми з поставками газу, повідомляє Handelsblatt.

ЄС не дала Путіну себе шантажувати схемою оплати за газ (фото: kremlin ru)

Після всіх цих подій у РФ, мабуть, остаточно зрозуміли, що Європа не має наміру йти на компроміс. Закупівлі газу можуть зменшитися дуже скоро, а, отже, скоротиться і обсяг надходження валюти від єдиного гарантованого джерела.

За пару днів Москва істотно пом'якшила риторику. Пєсков заявив, що перехід на оплату в рублі відбудеться не відразу. "Оплата і поставки – це розтягнутий у часі процес. Не те, що все, що завтра буде поставлено, завтра до вечора має бути оплачено. Ні, там більш розтягнутий за часом процес", – сказав він.

Буквально 30 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц в телефонній розмові з Путіним обговорив його газову ініціативу. За повідомленням прес-служби уряду Німеччини, він повторив свою позицію про неможливість що-небудь міняти в умовах оплати.

"Канцлер Шольц в розмові не погодився із запропонованою процедурою і попросив надати йому інформацію в письмовому вигляді, щоб більш точно зрозуміти, як вона буде проходити", – заявив офіційний Берлін за підсумком розмови.

У письмовому вигляді нова процедура оплати газу з'явилася на наступний день. Відповідний указ Путіна був оприлюднений 31 березня ввечері. Зміст документа досить сильно відрізняється від того, що було озвучено раніше.

По-перше, компаніям не пропонують самостійно оплачувати газ в рублях – вони продовжать переводити гроші в "Газпромбанк" у валюті. Далі всім процесом буде займатися безпосередньо російський банк. Для цього він відкриє для кожної компанії-покупця газу по два рахунки типу "К" (конвертовані) – валютний і рублевий. Вони можуть використовуватися для покупки іноземної валюти на внутрішньому ринку РФ.

Рахунки можуть бути відкриті лише за заявою покупців газу. Всі процедури з ідентифікації клієнта будуть проведені не більше ніж за 45 днів. Потім вони зможуть переводити гроші на рахунок "К" у валюті, зазначеній в газовому контракті.

Наступний етап – "Газпромбанк" за дорученням покупця газу продає отриману валюту на "Московській біржі ММВБ - РТС" і зараховує виручені кошти в рублях на рублевий рахунок "К" покупця, а потім рублі переводяться безпосередньо"Газпрому". І лише поле цього вважається, що оплата за газ здійснена.

Які ризики і наскільки вони великі?

У нових умовах міститься два ризикових моменти для покупців газу. Однак ймовірність їх практичного виникнення невелика. Перший стосується санкцій щодо "Газпромбанку". Поки їх ввели лише США, і то не повною мірою. ЄС щодо цього банку обмежень не застосовувала, саме через те, що через нього проводиться оплата за енергоносії. Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук вважає, що ризики проводити оплату через "Газпромбанк" поки мінімальні.

"У частині "Газпромбанку" санкції досить обмежені – вони стосуються тільки заборони на залучення кредитів і капіталу цим банком від резидентів США. У всіх інших аспектах обмежень немає. Хоча є ймовірність розширення санкцій. Але я не думаю, що це є ризиком для європейських банків. Зрозуміло, що якщо США розширять санкції, і вони будуть схожі на пакет, введений щодо ВТБ, то банк повинен буде закрити коррахунки в американських банках. Тоді оплата в доларах стане неможливою. Але поки немає санкцій від ЄС, оплата в євро буде робочим механізмом", – заявив Ваврищук в коментарі РБК-Україна.

Оплата за газ залишилася одним з головних джерел валюти для РФ (фото: Getty Images)

Другий ризик в тому, що оплата за газ буде вважатися здійсненою лише після зарахування коштів на рублевий рахунок "К". Тобто, якщо зобов'язання з оплати газу покупцем вважалися виконаними після проведення оплати у валюті на рахунок "Газпрому" в "Газпромбанку", то зараз оплата фіксується лише після зарахування грошей на рублевий рахунок.

Таким чином, після переказу валюти покупцем і здійснення оплати має пройти якийсь час для продажу цієї валюти на біржі і зарахування виручки на рублевий рахунок. У цей період з грошима теоретично може статися все що завгодно – вони можуть бути заарештовані або використані не за призначенням. Такі ризики, до речі, відображені в путінському указі.

"Не допускається призупинення операцій за спеціальним рублевим рахунком типу "К" і спеціальним валютним рахунком типу "К", арешт або списання коштів, що знаходяться на цих рахунках, в рамках виконання зобов'язань іноземного покупця, не пов'язаних з оплатою за контрактом на постачання природного газу", – йдеться в документі.

Ваврищук вважає, що і ці ризики мінімальні. "Для реалізації валюти на міжбанку може знадобитися від декількох хвилин до декількох годин. Це не те, що може ускладнити транзакції", – зазначив він.

Однак слід враховувати, що порядок розрахунку в будь-який момент може бути змінений в залежності від розвитку ситуації – зміною чинного документа або виданням нового.

Але більш вірогідним розвитком подій Ваврищук вважає відмову покупців газу приймати нові умови Москви. "Думаю, європейці принципово не погодяться на таку схему, і навряд чи будуть давати заявки на відкриття нових рахунків", – заявив експерт.

Одним з пунктів указу передбачено припинення поставок газу, якщо оплата за нього проведена не в рублях або не в повному обсязі. Однак інший пункт допускає виняток і продовження оплати валютою. Право вирішувати як платити покупцеві надано урядовій комісії з контролю за іноземними інвестиціями у РФ.

Саме вона може видавати дозволи іноземним покупцям на оплату поставок газу "без дотримання порядку, встановленого цим указом". За яких обставин буде дозволено відмовитися від оплати в рублях і зберегти оплату валютою в указі не вказано.

Велика ймовірність того, зазначив Ваврищук, що цей пункт включений в документ саме для того, щоб у разі незгоди покупців газу із запропонованою процедурою, не припиняти поставки, особливо за довгостроковими контрактами. Так що, можна припустити, що умова оплати за газ в рублях буде діяти в основному для нових контрактів з "Газпромом" і продажу газу на спотовому ринку.

Указ про оплату рублями набув чинності з 1 квітня. Однак реально він зможе запрацювати не раніше травня. Причина в тому, що оплата за газ відбувається за підсумком місяця, і для відкриття спецрахунків передбачено до 45 днів.

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Фактично, підсумкові умови, виставлені Росією, підтверджують, що питання торгівлі газом для неї залишається досить важливим і болючим. Зараз, мабуть, це єдине гарантоване джерело валюти. Те що РФ відступила, підтверджує також і те, що Кремль оцінив реальну загрозу втратити одного з основних споживачів своїх енергоресурсів вже найближчим часом.