Розрахунок за газ в рублях. Як у Путіна хочуть обійти санкції і зберегти приплив валюти в Росію

Поки в ЄС думають про відмову від російського газу і нафти, в Москві зажадали від західних компаній розраховуватися за енергоресурси у рублях. Навіщо це Путіну і як це може вплинути на обхід санкцій – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Після заборони на виведення доларів і євро з Росії глава Кремля Путін прийняв рішення про оплату газу, який поставляється "недружнім країнам", виключно в рублях. Перш за все, це стосується країн Європейського Союзу, які разом з США з кінця лютого ввели ряд санкцій проти РФ за початок війни в Україні.

Санкції, які лише посилюються, істотно обмежили торговельні відносини з Росією, а, отже, скоротили валютні надходження в країну-агресор. Путін, продовжуючи підміняти поняття, заявив, що і США, і ЄС "оголосили дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією".

"У зв'язку з цим поставляти наші товари в Європейський Союз, в США і отримувати оплату в доларах, євро, ряді інших валют не має для нас вже ніякого сенсу", - зазначив він, заявивши, що долар І євро" скомпрометували "себе і нібито "підірвали довіру" всередині РФ.

ЄС, незважаючи на жорсткі суперечки, поки не вводив обмежень на енергоносії з Росії – нафту, вугілля і газ. Втім, в Євросоюзі вже заявили про плани істотно знизити закупівлі цих товарів в РФ. РБК-Україна раніше детально писало, що нафта і газ залишаються основним джерелом надходження валюти в РФ.

Глава Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек назвав намір Росії отримувати газ в рублях порушенням контрактів. Покупці газу в Європі за контрактами розраховуються з "Газпромом" в євро або доларах. Для того, щоб перейти на оплату в рублях, необхідно ці угоди відкоригувати. Зазвичай це робиться підписанням доповнень до існуючого двостороннього договору, якщо нові умови влаштовують всі сторони.

Досі всі розрахунки за газ з "Газпромом" проходили через "Газпромбанк". У лютому він разом з іншими найбільшими банками РФ потрапив під санкції США і Євросоюзу. Великобританія, яка в 2021 році вийшла з ЄС, теж застосувала санкції до ряду російських банків. Але розрахунки за газ можуть проводитися і через інші банки, щодо яких санкції не застосували.

Правда, процедура розрахунку в цьому випадку буде ускладнена. Покупцям газу доведеться не переводити валюту відразу на рахунки "Газпрому", а спочатку продавати її банку, потім купувати рублі і оплачувати товар. Хто з покупців погодиться на такий варіант і дасть добро на зміну контрактів, ймовірно, стане зрозуміло вже в квітні. Новий порядок розрахунків Путін доручив розробити Центробанку протягом тижня, тобто до кінця березня.

Поки жодна з компаній-імпортерів російського газу предметно не прокоментувала ініціативу РФ. Наприклад, в австрійській OMV, у якої довгостроковий контракт з Газпромом від 2020 року, заявили, що продовжать платити за російський газ в Євро. Правда, глава компанії Альфред Штерн уточнив, що ще ніяких офіційних пропозицій від російської сторони не було.

"Я теж бачив заяви в пресі. Нам ще ніхто не дзвонив. У нас є діючі контракти, так що це не узгоджено. Я почекаю, чи вийде хто-небудь на нас", - сказав він.

В Італії заявили, що згоди на оплату в рублях чекати не варто. "Я вважаю, що ми платимо в євро, тому що оплата в рублях – це спосіб уникнути санкцій. Тому я думаю, що ми продовжуємо платити в євро", - сказав економічний радник прем'єр-міністра країни Маріо Драгі Франческо Джавацці на форумі Bloomberg Capital Market в Мілані.

В Японії, яка також підтримала Україну, заявили, що їм поки незрозумілий механізм, запропонований Росією. Країна купує в РФ скраплений газ.

Глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст заявив, що теоретично оплата в рублях можлива. Однак такий крок змусить країни обходити санкції щодо Росії, які вони самі ж і ввели.

Про готовність оплачувати газ рублями на сьогоднішній день заявили лише в Молдові. Глава "Молдовагаз" Вадим Чабан сказав, що Кишиневу все одно чим платити – Євро, доларами або рублями. Можливість заміни валюти, за його словами, передбачена новим контрактом на закупівлю газу, який був підписаний в жовтні минулого року.

Фактично, ідея платити за газ рублями виникла від бажання хоч якимось чином захистити практично єдине джерело валюти із західних країн, що залишився у РФ. Кошти в інвалюті в процесі прямого переказу "Газпрому" теоретично піддаються ризику арешту. До того ж в Україні вже заявили про необхідність заморожувати оплату за газ Росії на спеціальних рахунках до завершення війни.

"Ми пропонуємо кошти за газ зберігати на спеціальних ескроу-рахунках, які будуть недоступні агресору", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко 10 березня на зустрічі з міністрами енергетики G-7. Але якщо гроші будуть конвертуватися, а лише потім виплачуватися постачальнику газу, то ризики мінімізуються.

Економіст і член Ради НБУ Віталій Шапран також вважає, що РФ переведенням оплати за газ на рублі намагається убезпечити приплив валюти. "Відповідь тут проста: і долари, і євро дуже потрібні РФ. Просто є ризик, що поки вони дійдуть до" Газпрому" звичним безготівковим маршрутом – їх теж хтось може заарештувати", - заявив Шапран.

На думку екс-міністра фінансів України Ігоря Уманського, перехід на оплату за газ рублями категорично неприпустимий, оскільки це нівелює економічні санкції, введені щодо Росії.

"Якщо буде згода перейти на оплату в рублях, то фактично рубль буде прирівняний до твердої валюти – до долара, євро, Франка. Це зіграє на руку Росії, особливо в умовах переддефолтного стану, в якому вона знаходиться. Технічно це відкриє коридор руху валюти – Євро і долара, в Росію і назад. Думаю, що Європа в житті не піде на це. Якщо газ і до цього умовно називався інструментом геополітичного тиску Росії, то зараз це стане явним", - пояснив Уманський в коментарі РБК-Україна.

Росія не тільки отримує інвалюту від продажу газу, а й розраховується нею за транзит територією України. Черговий платіж з бронювання потужностей на квітень "Газпром" повинен провести сьогодні, 24 березня. Контракт передбачає оплату виключно в іноземній валюті. Поки ніякої конкретної інформації про плани російської сторони з приводу оплати транзиту немає. Але, за інформацією видання, велика ймовірність, що оплата буде в доларах. Сума передоплати за квітневий транзит – до 100 млн доларів.