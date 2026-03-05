Шантаж "Дружбой": Зеленский назвал сроки возобновления работы нефтепровода

Президент отметил, что он бы не восстанавливал "Дружбу" и четко заявил об этом европейским лидерам.

"Есть некоторые вещи, у которых нет цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану (премьеру Венгрии Виктору Орбану - ред.), потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы", - добавил он.

Но, по его словам, Евросоюз предупреждает Украину, что 90 млрд евро кредита будут заблокированы, если страна не начнет восстановление "Дружбы". Пока что такая позиция только на неофициальном уровне.

Глава государства уточнил, что во время разговора с главой Евросовета Антониу Коштой они договорились, что руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий определит, сколько времени необходимо на восстановление.

"Звучит сегодня следующая информация, что в течение месяца-полтора этот нефтепровод может заработать. Но это не значит, что будет восстановлено то, что было уничтожено", - сказал Зеленский.

По его словам, восстановление возможно, если страны Евросоюза не найдут варианта, как обойти блокаду кредита для Украины на 90 млрд евро.