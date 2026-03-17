"Шансов - ноль": Флеш объяснил, зачем РФ потратила 40 "Ланцетов" для атаки Киева

"В последнее время наша ПВО работает очень эффективно, а российским чиновникам очень нужно давать Путину (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) и жителям РФ хоть какие-то знаковые новости, и так рождается информационный проект "Ланцетом по Киеву", - рассказал он.

Флеш отметил, что для этого россияне готовят целую операцию с "Шахедами" и "Ланцетами". Ее задача - любой ценой продемонстрировать властям и жителям РФ обломки "Ланцета" в украинской столице.

Он предположил, что оккупанты использовали именно электрический "Ланцет", поскольку хайп вокруг этого дрона поутих, а производителям нужна "хорошая история" для новых закупок.

Ждали попутного ветра

"С этой целью они запускают на Киев 40 "Ланцетов". Представьте себе, наш враг тратит 40 дорогих изделий, которые предназначены для других задач, только для показухи. К "Ланцетам" добавляют "Шахеды" с фрагментами "Ланцетов", и утром вся эта стая вылетает на Киев", - говорится в заявлении советника министра.

Он добавил, что "Ланцет" - дрон для ближнего поражения на 30-80 километров, поэтому россияне ждали благоприятного ветра в сторону Киева и запустили беспилотники с ближайшей к городу точки.

"Шансов у базового "Ланцета" долететь 200 км до Киева - ноль. Поэтому на "Ланцетах" снимают боевую часть, ставят дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют на дорогие не серийные батареи новой технологии", - рассказал Флеш.

Никакого вреда, кроме обломка на Майдане

Он отметил, что в Киев из всех вражеских дронов "каким-то чудом добрались несколько единиц", которые не нанесли никакого вреда, но донесли обломок "Ланцета" до Майдана.

Кроме того, советник министра поблагодарил оккупантов за эту операцию, ведь 40 "Ланцетов" могли натворить беды, нанося удары по украинской технике и военным на фронте, а также подстанциям.