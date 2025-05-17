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Шансы пророссийского Симиона растут? Явка диаспоры на выборах в Румынии почти удвоилась

Румыния, Суббота 17 мая 2025 16:38
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Шансы пророссийского Симиона растут? Явка диаспоры на выборах в Румынии почти удвоилась Фото: победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион (Getty Imagеs)
Автор: Карина Левицкая

Явка румынской диаспоры во втором туре президентских выборов выросла почти вдвое по сравнению с первым туром. Это может существенно повлиять на результаты голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.

По данным издания, во втором туре президентских выборов в Румынии зафиксирован резкий рост участия избирателей за рубежом. По сравнению с первым туром, явка румынской диаспоры увеличилась на 86%.

В Великобритании и Молдове явка почти удвоилась. В частности:

  • в Молдове уже пришли на участки 52 000 румынских избирателей, тогда как в первом туре проголосовали 23 тысячи;

  • в Британии - 59 тысяч, тогда как в первом туре голосовали 29 тысяч.

Выборы в Румынии

Напомним, что в Румынии на выборах президента лучший результат получил ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимал бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также прошел во второй тур.

Сейчас ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, поэтому должен состояться второй тур.

Примечательно, что уже 8 мая, победитель первого тура выборов Симион заявил, что якобы ждет компенсацию за переданную Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Он также пообещал, что "не даст ни одного цента" ни одной другой стране.

Влияние диаспоры на выборы

Заметим, что как ранее РБК-Украина объяснял румынский политолог Андрей Царану, в отличие от зарубежных избирателей соседней Молдовы, которые фактически спасли проевропейскую Майю Санду от поражения прошлой осенью, румынская диаспора отдала предпочтение правопопулисту.

Кроме того, эксперты считают, что большинство избирателей не верят заявлениям о том, что бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску или Симион являются пророссийскими или, что они выведут страну из ЕС.

Подробнее о том, выберет ли Румыния президентом пророссийского радикала, можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также писало, есть ли угрозы для Украины, если Симион станет президентом Румынии.

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