Шанси проросійського Сіміона ростуть? Явка діаспори на виборах в Румунії майже подвоїлась

Явка румунської діаспори у другому турі президентських виборів зросла майже вдвічі порівняно з першим туром. Це може суттєво повпливати на результати голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HotNews .

у Британії – 59 тисяч, тоді як у першому турі голосували 29 тисяч.

у Молдові вже прийшли на дільниці 52 000 румунських виборців, тоді як у першому турі проголосували 23 тисячі;

У Великій Британії і Молдові явка майже подвоїлася. Зокрема:

За даними видання, у другому турі президентських виборів у Румунії зафіксовано різке зростання участі виборців за кордоном. Порівняно з першим туром, явка румунської діаспори збільшилася на 86%.

Вибори в Румунії

Нагадаємо, що у Румунії на виборах президента найкращий результат отримав ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідав колишній мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також пройшов до другого туру.

Наразі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, тому має відбутися другий тур.

Примітно, що вже 8 травня, переможець першого туру виборів Сіміон заявив, що нібито чекає на компенсацію за передану Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Він також пообіцяв, що "не дасть жодного цента" жодній іншій країні.

Вплив діаспори на вибори

Зауважимо, що як раніше РБК-Україна пояснював румунський політолог Андрей Царану, на відміну від закордонних виборців сусідньої Молдови, які фактично врятували проєвропейську Майю Санду від поразки минулої осені, румунська діаспора віддала перевагу правопопулісту.

Крім того, експерти вважають, що більшість виборців не вірять заявам про те, що колишній кандидат в президенти Келін Джорджеску чи Сіміон є проросійськими або, що вони виведуть країну з ЄС.

Детальніше про те, чи обере Румунія президентом проросійського радикала, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також писало, чи є загрози для України, якщо Сіміон стане президентом Румунії.

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