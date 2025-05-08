Кандидат в президенты Румынии требует компенсацию за переданную Украине систему Patriot

Победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион уже заговорил об ожидании компенсации за переданную Украине систему Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Симиона.

"Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах. Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом (бывший президент Румынии, ред.), и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить взаимную выгоду", - добавил он.

Симион заявил, что Бухарест больше "не даст ни одного цента другой стране". Он ушел от однозначного ответа, будет ли Румыния голосовать за новые пакеты поддержки Украины, но подчеркнул, что его позиция - нейтралитет и согласование с политикой американского президента Дональда Трампа.

Выборы в Румынии

Напомним, что в Румынии на выборах президента лучший результат получил ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимал бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также прошел во второй тур.

Сейчас ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, поэтому должен состояться второй тур.

Как отметил историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина, результаты президентских выборов в Румынии могут повлиять и на ситуацию в Украине.

Симион против военной помощи Украине

Заметим, что ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион выступал против военной помощи Украине.

В отдельном материале РБК-Украина писало, как сам Симион объяснил, почему он против помощи Украине.

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