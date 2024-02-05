Шансы хорошие. Что говорят в Комитете о новом законопроекте о мобилизации и потенциальном призыве

Законопроект о мобилизации

"На основе консультаций с коллегами парламентариями, могу сказать, что у законопроекта хорошие шансы на то, чтобы быть принятым. Да есть замечания, предложения. Но ситуация такова, чтобы без внедрения демобилизационных и мобилизационных механизмов мы рискуем крайне истощить наши силы обороны, последствия чего даже не хочу прогнозировать", - говорит Завитневич.

Поэтому, по его словам, если в зале необходима поддержка законопроекта, то оборонный Комитет ВРУ доработает его до второго чтения с учетом соответствующих предложений.

О мобилизации еще 500 тысяч

Заметим, что в законопроекте нет положений о призыве дополнительно 500 тысяч человек.

В свою очередь РБК-Украина уточнило, насколько озвученные ранее цифры (300-500 тысяч) близки к мобилизационным потребностям, но глава оборонного Комитета объясняет, что этот вопрос в компетенции высшего военного руководства, определяющего потребности сил обороны, количество военнообязанных, которое должно быть призвано в конкретный период.

"Но, как уже отмечал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, каждый раз ему должны быть предоставлены веские аргументы по определенным потребностям", - отметил Завитневич.

Кроме этого, по его словам, у руководства Минобороны, ВСУ есть понимание того, чтобы на закрытых заседаниях оборонного Комитета предоставлять информацию, которая позволит парламентариям лучше понимать логику мобилизационных потребностей, а также необходимость дополнений законодательства в сфере обороны.

"Хочу отметить, что часто приходится слышать заблуждение о том, что якобы после принятия законопроекта сразу же десятки или даже сотни тысяч будут мобилизованы. На основе информации, которую мы получили на Комитете от руководства ВСУ, МО еще во время рассмотрения предыдущего законопроекта могу сказать, что это не так. К тому же бюджет страны не позволит сразу мобилизовать такое количество людей, да и учебные центры имеют определенную пропускную способность", - акцентирует Завитневич.

Почему это важно

По его мнению, необходимо учесть, что потребности сил обороны в значительной степени производны от ряда факторов.

"Прежде всего - это избранная стратегия наших действий, тактик ее реализации на 2024 год, своевременность безопасности помощи, способности собственного ОПК. Не следует забывать, что интенсивность боевых столкновений, и в целом ситуация на линии фронта может приобрести еще большее обострение из-за увеличения "мясных" штурмов "врага, особенно с приближением так называемых выборов президента в РФ", - говорит председатель Комитета.

Также он подчеркнул, что данный законопроект упорядочивает необходимые для усиления обороноспособности вещи и является "долгосрочным инструментом".

"В первую очередь, он обеспечивает введение эффективных механизмов, которые позволят иметь оперативную объективную информацию о военнообязанных Украины и вводить цивилизованный порядок их привлечения к нуждам обороны Украины, а также решает вопрос демобилизации тех наших военнослужащих, которые уже длительное время находятся на фронте", - подытожил Завитневич.

Предыстория

25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации, военному учету и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января. После чего, 30 января в Раду внесли обновленный законопроект.

В нем, как и в предыдущей версии, правительство предлагает снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд. Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.

Добавим, что новый законопроект правительства о мобилизации парламентарии могут рассмотреть в первом чтении уже на этой неделе.

Подробнее об этом читайте в материале "В поисках компромисса. Какова будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом".

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