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Какие профессии в Украине будут буду нужными после войны: прогноз Госслужбы занятости

Украина, Четверг 17 июля 2025 15:06
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Какие профессии в Украине будут буду нужными после войны: прогноз Госслужбы занятости Фото: Госслужба занятости дала прогноз по профессиям после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина будет нуждаться в сильном кадровом резерве для восстановления инфраструктуры, армии и экономики. Больше всего вакансий ожидается в сферах строительства, энергетики и ИТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

За первое полугодие 2025 года в Украине больше всего работников ищут в сферах обслуживания, услуг, производства, образования и медицины. Спрос сохраняется и на представителей рабочих профессий, а также неквалифицированный труд.

В то же время, работодатели остро ощущают нехватку именно специалистов со специальными навыками и специалистов с высшим образованием.

Специалисты Государственной службы занятости прогнозируют, что после завершения войны структура спроса останется подобной. Больше всего будут искать тех, кто сможет обеспечить восстановление страны и ее развитие.

Армия останется ключевым работодателем

Даже после завершения активной фазы боевых действий, армия будет нуждаться в стабильном пополнении. Подготовка военных специалистов станет длиннее, а требования к новобранцам - выше. Речь идет об обеспечении безопасности в новых условиях, в частности на освобожденных территориях.

Медики: особенно нужны хирурги и реабилитологи

Система здравоохранения столкнется с повышенной нагрузкой. В больницах не хватает кадров, особенно хирургов, кардиологов, физиотерапевтов, специалистов по массажу и реабилитации. Их роль будет критической в послевоенный период.

Восстановление нуждается в строителях

Строительная отрасль - одна из важнейших для послевоенного восстановления. Работодатели уже сейчас формируют спрос на сварщиков, маляров, каменщиков, слесарей, штукатуров, плотников, сантехников и других представителей строительных профессий.

Энергетики будут восстанавливать критическую инфраструктуру

Война серьезно ударила по энергетической инфраструктуре. Для ее восстановления потребуются инженеры, электромонтеры, проектанты, техники, химики, разработчики и метеоэнергетики. Это одно из ключевых направлений, где не хватает специалистов.

Правоохранители - для восстановления правопорядка

Потребность в судьях, следователях, прокурорах, работниках полиции, СБУ и антикоррупционных органов будет только расти. Задача - обеспечить правопорядок на деоккупированных территориях и в регионах, пострадавших от войны.

ІТ-специалисты: не только цифровизация, но и киберзащита

Спрос на программистов, специалистов по кибербезопасности и защите персональных данных будет оставаться стабильно высоким. В послевоенной экономике цифровые сервисы и безопасная ИТ-инфраструктура будут критически важными.

Специалисты оборонной промышленности

Развитие собственного военно-промышленного комплекса требует инженеров, конструкторов, экономистов и ученых. Особенно актуальными будут кадры для предприятий, которые работают в сотрудничестве с международными партнерами.

Транспортная сфера: новая логистика для новой экономики

Во время войны изменилась логистическая карта страны. В будущем это потребует большого количества водителей, диспетчеров, железнодорожников, логистов и экспедиторов - для обеспечения перевозок материалов и товаров.

Психологи - для ментального восстановления страны

Массовые травмы, потери, стресс и ПТСР - серьезный вызов для общества. Квалифицированные психологи, психотерапевты и кризисные консультанты будут играть большую роль в реабилитации как военных, так и гражданского населения.

Педагоги будут обучать профессиям будущего

Система образования должна подготовить людей к новым вызовам. Особый спрос будет на учителей, мастеров производственного обучения, методистов и социальных педагогов - тех, кто будет обучать актуальным специальностям и поможет адаптироваться к новой экономике.

Работа в Украине

Напомним, наиболее многочисленной группой работников в профессиональной структуре занятости в Украине являются квалифицированные рабочие. Их доля в общей структуре составляет 42,9%.

Напомним, треть украинских работодателей (32,1%) указали, что планируют в 2025 году нанимать работников.

В структуре найма работников наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди квалифицированных рабочих с инструментом (25,9%) и рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24,9%).

Значительная доля найма в 2025 году приходится на простейшие профессии (12%). Относительно высокий спрос ожидается на профессионалов (10,5%).

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