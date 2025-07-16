Шанс на жизнь: во Львове юноше за 52 часа пересадили два сердца

Во Львове 20-летнему парню из Яворова Виталию Дацу за 52 часа пересадили два донорских сердца. Уникальную операцию провели кардиохирурги Первого медобъединения Львова после того, как у юноши отказало собственное сердце, а первое пересаженное - остановилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первого медицинского объединения Львова.

Два сердца для одного пациента: как спасали юношу

У Виталия с детства был врожденный порок сердца, о котором он узнал лишь полгода назад после вирусной простуды. В Польше ему стало плохо, поэтому он срочно вернулся в Украину.

В одной из львовских клиник ему поставили диагноз - дилатационная кардиомиопатия. Фракция выброса - 15% при норме 50-70%. В дополнение возникла аритмия, и парню имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Потом он начал бить юношу током, а сердечная функция упала до 10%.

В больницу Святого Пантелеймона Виталия привезли в критическом состоянии. Сердце почти не работало, а дефибриллятор подавал разряды по 800 вольт - только за одну ночь парень получил более 20 таких ударов. Дважды ток поразил даже кардиохирурга Романа Домашича, который вынимал устройство из груди пациента.

Парня срочно подключили к ЭКМО - аппарату, который заменяет работу сердца и легких. Первое донорское сердце поступило через неделю, однако оказалось недостаточно здоровым. Операцию таки провели, потому что без нее юноша не выжил бы. Новое сердце остановилось уже через час после пересадки.

Виталий имел врожденный порок сердца (фото: Первое медицинское объединение Львова)

Пациента снова подключили к ЭКМО и повторно внесли в лист ожидания. Несмотря на минимальные шансы получить донорский орган, судьба подарила ему сразу две такие возможности - с разницей всего в 52 часа.

"Произошло настоящее чудо: через 2 суток снова появился донор и Виталию пересадили новое сердце. Повторная ретрансплантация прошла успешно. Почти месяц наши специалисты боролись за жизнь Виталия. Этот молодой парень - наша большая гордость и пример слаженной работы всей команды", - рассказывает руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Сейчас Виталий готовится к выписке. Прошло три недели после пересадки. Новое сердце работает стабильно, впереди - реабилитация и контрольные обследования. Самая большая мечта парня - вернуться к занятиям в спортзале.

Рядом с ним мама, которая говорит, что ее сына спас Бог руками врачей и семей доноров, что согласились на трансплантацию.

Виталий с мамой (фото: Первое медицинское объединение Львова)

Виталий с врачами (фото: Первое медицинское объединение Львова)