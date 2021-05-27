Фінал ЛЧ: Португалія послабила обмеження для англійських вболівальників

Влада Португалії послабила правила безпеки щодо COVID-19 для тисяч англійських уболівальників, які прибувають до Порту на суботній фінал Ліги чемпіонів УЄФА . Для фанів скасували обмеження на пересування.

"Кордони відкриті. Місто і країна відкриваються потроху. Наскільки це можливо, свобода (пересування - ред.) не буде обмежена. Для вболівальників немає обмежень на пересування", - заявив Кардозу да Сілва.

Оскільки до матчу залишилось ще два дні, Сільва заявив, що у випадку непередбачених ситуацій умови можуть змінитися.

Джерело в поліції повідомило агентству Reuters, що у португальської влади не було достатньо часу, щоб повністю підготуватися до фіналу, оскільки УЄФА оголосив про перенесення фіналу Ліги чемпіонів до Порту зі Стамбула приблизно два тижні тому.

Вісім британських поліцейських, які спеціалізуються на роботі з футбольними фанатами, перебувають у Португалії та співпрацюватимуть з португальською поліцією для забезпечення громадського порядку.

Навколо стадіону та міста буде присутня "потужна" поліція, сказав Сільва, не уточнивши, скільки саме правоохоронців було мобілізовано для патрулювання вулиць.

Сільва заявив, що в суботу, як очікується, приземляться близько 80 чартерних рейсів з англійськими футбольними фанатами на матч між "Манчестер Сіті" і "Челсі". Близько 180 автобусів доставлять вболівальників на стадіон.

Згідно з правилами, попередньо оголошеними урядом Португалії, пасажири мали відлетіти назад протягом 24 годин. Але представник поліції Марко Алмейда заявив, що тепер вони можуть залишатися довше, якщо вирішать не брати квитки на регулярні зворотні рейси.