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"Ман Сіті" програло "Челсі". Чемпіонство "городян" відкладено

Новость на русском → Манчестер, Субота 08 травня 2021 21:26
"Ман Сіті" програло "Челсі". Чемпіонство "городян" відкладено Фото: "Челсі" обіграло "Сіті" (twitter.com/mancity)
Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Сіті "програв" Челсі " в центральному матчі 35 туру англійської Прем'єр-Ліги зіграли в нічию -1:2. Чемпіонство "городян" відкладається.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

"Ман Сіті" у разі перемоги оформляли б дострокове чемпіонство в АПЛ за три тури до кінця чемпіонату. І потрібний для себе рахунок "городяни" здобули під кінець першої половини. На 44-й хвилині Жезуса запустили у відрив, той прожав Крістенсена і відпасував на Агуеро, перед яким залишалися порожні ворота. Аргентинець одним дотиком обробив, але його випередив його ж партнер по команді Стерліг- 1:0.

Ще через пару хвилин Агуеро отримав ще один шанс відзначитися - рефері призначив пенальті у ворота "Челсі". Але аргентинець і тут не зміг забити - паненка в його виконанні стала легкою здобиччю для Менді.

А в другому таймі гравці "Сіті" примудрилися ще й "привезти у свої ворота. Родрі втратив м'яч на своїй половині, а "аристократи" організували швидку контратаку, яку точним ударом з-за меж штрафного завершив Зієш - 1:1.

А вже на останній доданій хвилині до основного часу "Челсі" вирвало перемогу. Вернес відпасував у центр штрафного майданчика, а Маркос Алонсо, трохи кострубато, але відправив м'яч у сітку-1: 2.

Зазначимо, на 80-й хвилині на полі з'явився українець Олександр Зінченко.

У підсумку нічия, яка поки не гарантує "Сіті" чемпіонство. Проте вже завтра, у разі осічки "МЮ" в матчі з "Астон Віллою" "городяни" виграють "золото" АПЛ.

Нагадаємо, сьогодні чемпіонство оформила " Баварія". Мюнхенці вже дев'ятий рік поспіль ставляться чемпіонами Німеччини.

Також РБК-Україна писало, що "Барселона" не змогла обіграти " Атлетіко", яке зберіг лідерство в іспанській Ла-Лізі.

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