Шанс на внеземную жизнь: телескоп Webb обнаружил атмосферу на экзопланете LHS 1140b

Что означает наличие гелия?

Предыдущие наблюдения с помощью космического телескопа James Webb позволили исключить наличие богатой водородом первичной атмосферы. Обычно такие оболочки формируются вместе с молодыми планетами и быстро рассеиваются в открытом космосе.

Однако обнаружение гелия может свидетельствовать о наличии вторичной атмосферы - более стабильной и долговечной.

На Земле подобная вторичная оболочка существует миллиарды лет, а ее химический состав является результатом взаимодействия геологии, химии и биологической жизни.

Суперземля или мини-нептун: проблема классификации

Загадочная экзопланета LHS 1140b превышает Землю по размеру в 1,7 раза, а ее масса больше земной чуть более 5 раз. Она вращается вокруг звезды, которая примерно в 300 раз тусклее нашего Солнца, и делает полный оборот за 24,7 дня.

В астрономии подобные объекты вызывают споры, ведь у Солнечной системы нет прямых аналогов.

Почему?

Суперземля - каменистая планета с твердой поверхностью, которая в несколько раз массивнее Земли.

- каменистая планета с твердой поверхностью, которая в несколько раз массивнее Земли. Мини-Нептун - небольшой газовый гигант без четкой твердой поверхности, покрытый плотной газовой оболочкой.

Понимание природы таких субнептуновых миров критическое, ведь именно они оказались самым распространенным типом планет в нашей галактике.

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Возможна ли жизнь на планете?

Для существования жидкой воды на поверхности планеты необходим баланс температур .

Если LHS 1140b поглощает все звездное излучение, ее средняя температура без учета атмосферы составляет около -30 °C. При наличии парникового эффекта это дает шанс на тепло и существование жидкой воды.

Однако более сложные математические модели показывают, что реальная температура на поверхности может опускаться до -90 °C, что делает ее похожей на современный Марс.

Результат исследования является лишь вторым случаем в истории, когда астрономам удалось зафиксировать намек на атмосферу вокруг потенциально каменистой планеты. Первым был объект Gliese 1214b.

Ученые отмечают, что исследования находятся на начальном этапе, а для окончательных выводов о наличии внеземной жизни придется изучить еще тысячи подобных атмосфер.