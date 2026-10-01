Шанс на позаземне життя: телескоп Webb виявив атмосферу на екзопланеті LHS 1140b

Що означає наявність гелію?

Попередні спостереження за допомогою космічного телескопа James Webb дозволили виключити наявність багатої на водень первинної атмосфери. Зазвичай такі оболонки формуються разом із молодими планетами та швидко розсіюються у відкритому космосі.

Однак виявлення гелію може свідчити про наявність вторинної атмосфери - більш стабільної та довговічної.

На Землі подібна вторинна оболонка існує мільярди років, а її хімічний склад є результатом взаємодії геології, хімії та біологічного життя.

Суперземля чи міні-Нептун: проблема класифікації

Загадкова екзопланета LHS 1140b перевищує Землю за розміром у 1,7 раза, а її маса більша за земну трохи понад 5 разів. Вона обертається навколо зірки, яка приблизно у 300 разів тьмяніша за наше Сонце, і робить повний оберт за 24,7 дня.

У астрономії подібні об'єкти викликають суперечки, адже у Сонячній системі немає прямих аналогів.

Чому?

Суперземля - кам'яниста планета з твердою поверхнею, яка у кілька разів масивніша за Землю.

- кам'яниста планета з твердою поверхнею, яка у кілька разів масивніша за Землю. Міні-Нептун - невеличкий газовий гігант без чіткої твердої поверхні, вкритий щільною газовою оболонкою.

Розуміння природи таких субнептунових світів є критичним, адже саме вони виявилися найпоширенішим типом планет у нашій галактиці.

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Чи можливе життя на планеті?

Для існування рідкої води на поверхні планети необхідний баланс температур.

Якщо LHS 1140b поглинає все зоряне випромінювання, її середня температура без урахування атмосфери становить близько -−30 °C. За наявності парникового ефекту це дає шанс на тепло та існування рідкої воду.

Проте складніші математичні моделі показують, що реальна температура на поверхні може опускатися до −90 °C, а це робить її схожою на сучасний Марс.

Результат дослідження є лише другим випадком в історії, коли астрономам вдалося зафіксувати натяк на атмосферу навколо потенційно кам'янистої планети. Першим був об'єкт Gliese 1214b.

Науковці наголошують, що дослідження перебувають на початковому етапі, а для остаточних висновків про наявність позаземного життя доведеться вивчити ще тисячі схожих атмосфер.