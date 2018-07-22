У Шанхаї евакуювали понад 190 тис. осіб через наближення тайфуну

Через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу

У Шанхаї (Китай) у зв'язку з наближенням тайфуну "Ампіл" евакуювали понад 190 тисяч осіб. Про це повідомляє Хіnһuа з посиланням на дані Муніципальної метеорологічної обсерваторії.

Так, згідно з інформацією метеорологів, тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год, і прибуде в Шанхай до полудня за місцевим часом.

Також повідомляється, що через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу.

Наголошується, що сила вітру в епіцентрі тайфуну досягає десяти балів.

Нагадаємо, в Чилі вчора, 21 липня, відбулося землетрус магнітудою 5,4. Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає.

Також раніше РБК-Україна писало, що через повені в Китаї понад 100 тис. жителів міста Чунцин були тимчасово евакуйовані на період пікового рівня паводку.

Раніше, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.