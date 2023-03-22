Шампанское могло поступать в РФ через Турцию и ОАЭ в обход санкций ЕС, - Bloomberg
Экспорт шампанского в страны Персидского залива из Франции подскочил в 2022 году, а Турция и ОАЭ увеличили его поставки в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Французские производители отправили в Объединенные Арабские Эмираты почти 1,9 млн бутылок шампанского, что на 75% больше, а экспорт в Турцию вырос на 120%. Экспорт шампанского из Турции в Россию вырос на 182% в 2022 году", - говорится. в материале.
Граждане России наполнили ОАЭ и соседние страны после вторжения в Украину. Их присутствие могло стимулировать продажи в таких местах, как регион Персидского залива. ЕС ввел запрет на экспорт предметов роскоши в Россию после вторжения в Украину в прошлом году. Но запрет распространяется только на товары стоимостью более 300 евро, а бутылки с шампанским часто продаются дешевле. Некоторые страны, где произошел всплеск импорта шампанского, могли их реэкспортировать в Россию.
"Данные показали, что Россия, являвшаяся 13 крупнейшим экспортным рынком по объемам в 2021 году, опустилась до 38 после того, как поставки сократились более чем на 80% в 2022 году", - сообщает Bloomberg.
Общий объем продаж шампанского в прошлом году превысил рекордные 6 миллиардов евро.
Напомним, что руководство США будет чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения.
После принятия десятого пакета санкций против РФ, Еврокомиссия планирует сфокусироваться на обеспечении соблюдения уже действующих ограничений. В МИД Украины призвали не ослаблять санкционное давление на страну-агрессора, пока идет война.
Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и Большой семерки, чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для ее войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.