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Шампанське могло надходити в РФ через Туреччину та ОАЕ в обхід санкцій ЄС, - Bloomberg

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Середа 22 березня 2023 22:38
Шампанське могло надходити в РФ через Туреччину та ОАЕ в обхід санкцій ЄС, - Bloomberg Фото: Шампанське в РФ могло надходити через Туреччину та ОАЕ (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Експорт шампанського до країн Перської затоки з Франції підскочив у 2022 році, а Туреччина та ОАЕ збільшили його постачання до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Французькі виробники відправили до Об'єднаних Арабських Еміратів майже 1,9 млн пляшок шампанського, що на 75% більше, а експорт до Туреччини зріс на 120%. Експорт шампанського з Туреччини до Росії зріс на 182% у 2022 році", - йдеться у матеріалі.

Громадяни Росії наповнили ОАЕ та сусідні країни після вторгнення в Україну. Їхня присутність могла стимулювати продажі в таких місцях, як регіон Перської затоки. ЄС запровадив заборону на експорт предметів розкоші до Росії після вторгнення в Україну минулого року. Але заборона поширюється лише на товари вартістю понад 300 євро, а пляшки із шампанським часто продаються дешевше. Деякі країни, де стався сплеск імпорту шампанського, могли їх реекспортувати до Росії.

"Дані показали, що Росія, яка була 13 найбільшим експортним ринком за обсягами у 2021 році, опустилася до 38 після того, як поставки скоротилися більш ніж на 80% у 2022 році", - повідомляє Bloomberg.

Загальний обсяг продажів шампанського минулого року перевищив рекордні 6 мільярдів євро.

Нагадаємо, що керівництво США частіше вводитиме санкції щодо осіб та організацій, які допомагають внесеним до санкційних списків громадянам РФ обходити обмеження.

Після ухвалення десятого пакета санкцій проти РФ Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень. У МЗС України закликали не послаблювати санкційний тиск на країну-агресора, поки триває війна.

Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Великої сімки", щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для її війни в Україні.

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