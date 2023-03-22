Шампанське могло надходити в РФ через Туреччину та ОАЕ в обхід санкцій ЄС, - Bloomberg

Експорт шампанського до країн Перської затоки з Франції підскочив у 2022 році, а Туреччина та ОАЕ збільшили його постачання до РФ.

"Французькі виробники відправили до Об'єднаних Арабських Еміратів майже 1,9 млн пляшок шампанського, що на 75% більше, а експорт до Туреччини зріс на 120%. Експорт шампанського з Туреччини до Росії зріс на 182% у 2022 році", - йдеться у матеріалі.

Громадяни Росії наповнили ОАЕ та сусідні країни після вторгнення в Україну. Їхня присутність могла стимулювати продажі в таких місцях, як регіон Перської затоки. ЄС запровадив заборону на експорт предметів розкоші до Росії після вторгнення в Україну минулого року. Але заборона поширюється лише на товари вартістю понад 300 євро, а пляшки із шампанським часто продаються дешевше. Деякі країни, де стався сплеск імпорту шампанського, могли їх реекспортувати до Росії.

"Дані показали, що Росія, яка була 13 найбільшим експортним ринком за обсягами у 2021 році, опустилася до 38 після того, як поставки скоротилися більш ніж на 80% у 2022 році", - повідомляє Bloomberg.

Загальний обсяг продажів шампанського минулого року перевищив рекордні 6 мільярдів євро.