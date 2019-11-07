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Три клуби забезпечили вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     07.11.2019 - 09:19
Три клуби забезпечили вихід в плей-офф Ліги чемпіонів
Фото: (juventus.com)

Нижче другого місця в групі вони вже не опустяться

За підсумками четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів-2019/20 визначилися перші учасники стадії плей-офф. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Ними стали три команди - німецька "Баварія", італійський "Ювентус" і французький "Парі Сен-Жермен".

У парижан після перемоги в домашньому матчі над бельгійським "Брюгге" чотири перемоги в чотирьох матчах. Чемпіони Німеччини розправилися з грецьким "Олімпіакосом" і також мають значну перевагу над конкурентами в групі. Шансом достроково вийти в 1/8 фіналу скористався "Ювентус", який вирвав перемогу над російським "Локомотивом". Команда Мауріціо Сарри після чотирьох ігор набрала 10 очок і вже не опуститься нижче другого місця.

Нагадаємо, "Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час. Вирішальний м'яч був забитий з пенальті, який заробив воротар Андрій Пятов.

"Шахтар" і "Динамо" після чотирьох турів мають по п'ять очок, але українці випереджають суперника за додатковими показниками і йдуть на другому місці в групі після "Манчестер Сіті".

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