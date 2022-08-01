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"Шахтар" орендував тренувальний центр у Польщі

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Варшава, Понеділок 01 серпня 2022 12:58
"Шахтар" орендував тренувальний центр у Польщі Фото: Панорама тренувального центру "Легії" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Тренувальний центр варшавської "Легії" стане тимчасовою домівкою донецького "Шахтаря" в період війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" уклали договір оренди та обслуговування з тренувальним центром "армійців" (TCL). Угода розрахована на серпень-листопад 2022-го.

Тренувальний центр розташований у передмісті Варшави, за 20 хвилин їзди від аеропорту Шопена та 30 хвилин від Стадіону Війська Польського, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів.

"Ми зможемо користуватися просторим офісом і конференц-залою, а наш кухар працюватиме на власній кухні. Інфраструктура TCL дозволить "Шахтарю" проводити навчально-тренувальний процес на найвищому рівні, а зручне розташування щодо стадіону й аеропорту скоротить час на логістику", – заявив директор департаменту спортменеджменту Віталій Хлівнюк.

Збудована в 2020 році база "Легії" входить до топу спортивних об'єктів Європи. Там є 9 футбольних полів (7 натуральних і 2 штучних), а також будівлю з критим спортзалом, тренажерним залом та іншими об'єктами.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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Шахтар Легия
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