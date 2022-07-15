"Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у Польщі

Керівництво донецького "Шахтаря" визначилося з тимчасовою домівкою у єврокубках на період повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" гратимуть домашні матчі єврокубків у Варшаві. Домашньою ареною представника України в Лізі чемпіонів 2022/23 буде Стадіон Війська Польського. "Шахтар" ділитиме 31-тисячну арену з господарем стадіону – варшавською "Легією". Боси вітчизняного гранда домовилися з варшавцями про оренду арени. Продаватиме квитки на Лігу чемпіонів "Шахтар", але власники абонементів "Легії" матимуть пріоритетне право купівлі перепусток. На Стадіоні Війська Польського "гірники" проведуть мінімум 3 матчі. "Шахтар" візьме старт у Лізі чемпіонів із групового етапу, жеребкування якого призначене на 25 серпня. Напередодні керівництво "Шахтаря" презентувало нового керманича команди Ігора Йовічевіча. Також розпочався тренувальний збір "гірників" у Нідерландах, де заплановані спаринги з "Фортуною", "Аяксом" і "Утрехтом". «Шахтар» проведе домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА – 2022/23 у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, який є ареною столичної @LegiaWarszawa.



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