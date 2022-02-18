"Шахтар" на зборах здолав казахський клуб "Астана"

"Шахтар" на зборах в Туреччині переміг казахську "Астану". Голами відзначились Михайло Мудрик, Тете та Давід Нерес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Youtube "FC Shakhtar Donetsk".

"Шахтар" – "Астана" – 3:0

Гол: Мудрик (2), Тете (89), Нерес (90)

"Шахтар" розпочав матч з забитого голу. Вже на 2-й хвилині Анатолій Трубін виконав довгу передачу, після якої Михайло Мудрик вийшов на побачення з воротарем та відкрив рахунок.

Марін Томасов після удару зі штрафного міг зрівнювати рахунок, проте Анатолій Трубін врятував свою команду. У "Шахтаря" мали шанси забити гол Тарас Степаненко та Тете, але українець не влучив у ворота, а удар бразильця відбив голкіпер.

У казахів міг забивати Томасов, але він знову не зміг переграти Трубіна. Перед перервою Додо мав можливість подвоїти рахунок, проте м’яч після його удару влучив у поперечину. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "гірників".

На початку другого тайму команди обмінялися моментами Браяна та Мораєса, але рахунок не змінився. "Шахтар" намагався забити дальніми ударами, проте ударам Тете та Миколи Матвієнка бракувало точності.

На 89-й хвилині Тете отримав м’яч вштрафному майданчику та точно пробив у дальній кут, подвоївши рахунок.

Третій гол "гірників" забив Давід Нерес, який отримав довгу передачу від Майкона та переграв голкіпера.