ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Шахтер" на сборах одолел казахский клуб "Астана"

Новина українською →
Турция, Пятница 18 февраля 2022 17:52
"Шахтер" на сборах одолел казахский клуб "Астана" Фото: Михаил Мудрик (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Андрей Вырва

"Шахтер" на собрании в Турции победил казахскую "Астану". Голами отличились Михаил Мудрик, Тете и Давид Нерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Youtube "FC Shakhtar Donetsk".

"Шахтер" – "Астана" – 3:0

Голы: Мудрик (2), Тете (89), Нерес (90)

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46), Тобиас, Витао, Матвиенко, Додо, Степаненко (к) (Бондаренко, 83), Майкон, Тете, Судаков (Нерес, 46), Мудрик, Мораес (Педриньо, 71)

"Шахтер" начал матч с забитого гола. Уже на 2-й минуте Анатолий Трубин выполнил длинную передачу, после которой Михаил Мудрик вышел на свидание с вратарем и открыл счет.

Марин Томасов после удара со штрафного мог сравнять счет, однако Анатолий Трубин спас свою команду. У "Шахтера" имели шансы забить гол Тарас Степаненко и Тете, но украинец не попал в ворота, а удар бразильца отразил голкипер.

У казахов мог забивать Томасов, но он снова не смог переиграть Трубина. Перед перерывом Додо имел возможность удвоить счет, однако мяч после его удара попал в перекладину. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "горняков".

В начале второго тайма команды обменялись моментами Брайана и Мораеса, но счет не изменился. "Шахтер" пытался забить дальними ударами, однако ударам Тете и Николая Матвиенко не хватало точности.

На 89-й минуте Тете получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол, удвоив счет.

Третий гол "горняков" забил Давид Нерес, получивший длинную передачу от Майкона и обыгравший голкипера.

Напомним, что вчера прошли матчи Лиги Европы.

Сначала "Барселона" расписала мир с "Наполи", "Шериф" Вернидуба и "Рейнджерс" оформили сенсации.

А чуть позже, домашние победы праздновали "Севилья", "Аталанта" и "Порту", матч в Лейпциге завершился ничьей

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Футбол
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти