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Ліга Європи: "Барселона" розписала мир із "Наполі", "Шериф" Вернидуба і "Рейнджерс" оформили сенсації

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Четвер 17 лютого 2022 21:49
Ліга Європи: "Барселона" розписала мир із "Наполі", "Шериф" Вернидуба і "Рейнджерс" оформили сенсації Фото: "Барселона" – "Наполі" (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорців

Завершилися чотири поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи, в яких перемоги відсвяткували шотландський "Рейнджерс", севільський "Бетіс" і тираспольський "Шериф". Іспанська "Барселона" та італійський "Наполі" розійшлися миром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, перші матчі

"Барселона" – "Наполі" – 1:1

Голи: Торрес, 59 (пенальті) – Зеліньскі, 29

"Боруссія" Д – "Рейнджерс" – 2:4

Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 – Таверньє, 38 (пенальті), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Загаду, 54 (автогол)

"Зеніт" – "Бетіс" – 2:3

Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родрігес, 8, Вілліан Хосе, 18, Гвардадо, 41

"Шериф" – "Брага" – 2:0

Голи: С. Тілль, 43 (пенальті), Траоре, 83

Центральний матч ігрового дня приймав "Камп Ноу". Господарі пропустили першими – Зеліньскі з другої спроби пробив тер Штегена в швидкій атаці "Наполі". Тим не менше, "Барса" врятувалася після перерви, коли Торрес реалізував одинадцятиметровий.

Тим часом "Рейнджерс" шокував Дортмунд голами Таверньє з пенальті та Морелоса з кількох метрів перед перервою. Геть кепськими справи "Боруссії" стали на старті другої половини – Ландстрем зробив рахунок розгромним. Дортмундці зусиллями Беллінгема спробували повернутися до гри. Та автогол Загаду швидко розвіяв мрії "джмелів". Гол Геррейро в дев'ятку був красивим, але на більше "Боруссія" Д не спромоглася.

А ось молдовському "Шерифу" під керівництвом Юрія Вернидуба для перемоги вистачило по забитому м'ячу в кожному з таймів. У першому Себастьєн Тілль забив із пенальті, а під завісу матчуТраоре відзначився влучним пострілом з лінії штрафного.

До слова, напередодні "Ліверпуль" дотиснув "Інтер" на виїзді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що також у Лізі чемпіонів "Зальцбург" на останній хвилині втратив перемогу над "Баварією".

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