"Шахтар" піднявся на рекордну позицію у клубному рейтингу УЄФА

Фото: "Інтер" - "Шахтар" (twitter.com/fcshakhtar)

"Гірники" тепер 12 в Європі

"Шахтар" розгромно програв "Інтеру" в одноматчевому протистоянні 1/2 фіналу Ліги Європи, але все одно додав собі очок у клубний рейтинг УЄФА. Тепер донецька команда посідає 12 місце в Європі.

Відповідні дані містяться на офіційному сайті УЄФА.

Клубним рекордом "гірників" є 13 позиція, яку команда посіла у 2013 році.

За новими правилами, введеним УЄФА у зв'язку з пандемією коронавірусу, на етапах єврокубків, що складаються з одного поєдинку, за перемогу дається 3 очка, за нічию з переходом в серію пенальті - 2 очка, а поразка автоматично приносить 1 очко в скарбничку клубу і країни.

"Гірники" за підсумками сезону зуміли наздогнати "Боруссію" Дортмунд і "Тоттенхем". Щоправда, можливо, це не фінальна їх позиція. Участь в єврокубках продовжує французький "Ліон", який зараз на 16 позиції.

Нагадаємо, раніше завдяки впевненій перемозі у чвертьфіналі над швейцарським "Базелем" (4:1) донецький клуб випередив англійський "Челсі" і піднявся на 14 місце.

Окрім того, ця перемога дозволила Україні піднятися на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що дає право віцечемпіону країни стартувати з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а не з другого. На місце України у поточному циклі вже ніщо не вплине.