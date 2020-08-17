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"Шахтар" розгромно поступився "Інтеру" і покинув Лігу Європи

Дюссельдорф, Понеділок 17 серпня 2020 23:47
"Шахтар" розгромно поступився "Інтеру" і покинув Лігу Європи
Фото: "Інтер" - "Шахтар" (twitter.com/Inter)
Автор: Вера Олейник

"Гірники" пропустили п'ять голів

Донецький "Шахтар" поступився міланському "Інтеру" в матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина) на стадіоні "Дюссельдорф Арена" і завершилася з рахунком 5:0.

Автором першого забитого м'яча на 19 хвилині став Лаутаро Мартінес. Вже у другому таймі перевагу італійського клубу збільшив Данило Д'Амброзіо. Рахунок до розгромного довів Мартінес на 74 хвилині. Незабаром Лукаку забив четвертий гол, а на 83 хвилині він же оформив дубль.

Таким чином, італійський клуб виходить у фінал Ліги Європи та зустрінеться з "Севільєю", яка напередодні перемогла "Манчестер Юнайтед" (2:1). Вирішальний матч відбудеться 21 серпня в Кьольні.

Нагадаємо, завдяки перемозі "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи Україна піднялася на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу Лігу Європи і Лігу чемпіонів сезону 2019/2020 будуть догравати у форматі "фіналу восьми", яка передбачає проведення одного матчу між двома командами на кожній стадії плей-офф.

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