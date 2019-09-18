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Шахтар - Манчестер Сіті: анонс матчу

Новини » Спорт    18.09.2019 - 12:04
Шахтар - Манчестер Сіті: анонс матчу
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Готуємося до поєдинку 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів

"Шахтар" стартує в головному клубному євротурнірі Лізі чемпіонів матчем проти "Манчестер Сіті". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають перевагу "містянам". Поєдинок обслуговуватиме португальська бригада арбітрів.

18 вересня 22:00
Харків, ОСК "Металіст"

Третій сезон поспіль жеребкування визначило "Шахтар" і "Манчестер Сіті" в одну групу на турнірі. Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола на передматчевій прес-конференції навіть іронічно пожартував про чергову зустріч з "гірниками".

У минулому сезоні "Сіті" двічі розгромив донецький клуб, вигравши спочатку в Харкові з рахунком 3:0, а потім в Манчестері - 6:0. До цього команди обмінялися домашніми перемогами (2:0 в Англії та 2:1 в Україні).

Напередодні нинішньої зустрічі "Ман Сіті" опублікував топ-5 голів, які команда забивала у різний час донецькому клубу.

"Шахтар" пробився в Лігу чемпіонів у ранзі найсильнішої команди України. У сезоні 2018/19 "гірники" стали чемпіонами в 12 раз і оформили третій поспіль "золотий дубль".

"Манкуніанці" також виграли свою внутрішню Прем'єр-лігу, ставши чемпіонами Англії вдруге поспіль і вшосте в історії. У попередньому сезоні закріпився в основі англійської команди вихованець академії "Шахтаря" українець Олександр Зінченко, підписавши з клубом, як наслідок, 5-річний контракт.

За рік в "Шахтарі" відбулися суттєві зміни: Луїш Каштру в червні змінив на тренерському містку Паулу Фонсеку, який відправився в "Рому". Також в команду прийшов Євген Коноплянка, який покинув після двох років німецький "Шальке".

"Гірники" успішно виступають на старті сезону, здобувши 7 перемог в 7 турах, і з відривом очолюють таблицю чемпіонату України. "Містяни" йдуть другими в англійській Прем'єр-лізі з відставанням в п'ять очок від лідера "Ліверпуля".

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