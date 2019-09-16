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УЄФА призначив суддів на стартовий матч "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    16.09.2019 - 17:33
УЄФА призначив суддів на стартовий матч "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Поєдинок з "Манчестер Сіті" розсудять рефері з Португалії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив суддів на матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів донецького "Шахтаря" проти "Манчестер Сіті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зустріч обслуговуватиме португальська бригада арбітрів на чолі з 40-річним Артуром Діашем. Асистентами рефері будуть Руй Тавареш і Паулу Соареш. Відеопомічник - рефері Тьягу Мартінш, асистент відеопомічника - рефері Жоау Піньєйру.

Артуш Діаш свого часу перетинався з "Шахтарем" в рамках Ліги Європи. У 2016 році Діаш працював на 1/8 фіналу, в якій "Шахтар" переміг бельгійський "Андерлехт" (3:1).

У сезоні 2013/2013 португалець обслуговував матч групового етапу Ліги Європи "Фіорентина" - "Дніпро" (2:1).

Поєдинок 1 туру групового етапу "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" в середу, 18 вересня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, національну збірну України на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2019/20 представлятимуть 12 футболістів - три легіонери і дев'ять гравців "Шахтаря".

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