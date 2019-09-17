Уже звик грати проти "Шахтаря", - Гвардіола

Фото: Хосеп Гвардіола (shakhtar.com)

Наставник "Ман Сіті" відповів на питання про матчі з "гірниками" кожен сезон

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола іронічно прокоментував чергову зустріч з донецьким "Шахтарем". Про це він заявив, відповідаючи на питання під час передматчевої прес-конференції.

Англійська команда третій сезон поспіль зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів проти "гірників".

"Так, я вже купив квартиру тут! Я грав проти "Шахтаря" багато разів: з "Барселоною", "Баварією" і тепер з "Ман Сіті". Приїжджаю сюди майже кожен сезон, вже звик і мені дуже подобається", - сказав наставник.

"Я хочу сказати, що "Шахтар" за стилем досить нестандартна для нас команда, вона грає не так, як більшість колективів АПЛ. Буде складно і цікаво. Швидше за все, буде досить близький рахунок. Хочу також сказати, що я дуже поважаю" Шахтар", - додав Гвардіола.

Матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" в рамках 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в Харкові 18 вересня о 22:00 за київським часом.

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