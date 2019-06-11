Фонсека покинув "Шахтар" і очолив "Рому"

Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

За три сезони з донецькою командою він зробив три золотих дублі

Донецький "Шахтар" повідомив про відхід з команди головного тренера Паулу Фонсекі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

Контракт Фонсекі з "Шахтарем" був розрахований до літа 2020 року. Всього під керівництвом наставника команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.

ФК «Шахтер» благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед!https://t.co/PgUhcXyJ5U — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 11, 2019

Відзначається, що очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу за три сезону повернув "Шахтарю" лідерство в українському футболі. З командою він зробив три золотих дублі. За ці роки "оранжево-чорні" виграли три чемпіонські титули, три рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

За даними ЗМІ, португальця в "Шахтарі" може замінити бразилець Антоніо Карлос Заго, який раніше працював в донецькому клубі асистентом Мірчі Луческу протягом 2013-2015 років.

Сам же Фонсека продовжить тренерську кар'єру в італійській "Ромі". Контракт з підписаний до 2022 року.

Paulo Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico dell’#ASRoma dalla stagione 19-20 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 11, 2019

Нагадаємо, раніше Фонсека заявляв, що не має наміру залишати "Шахтар" влітку.