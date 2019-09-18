"Шахтар" стартував у групі Ліги чемпіонів з поразки від "Ман Сіті"

Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (twitter.com/fcshakhtar)

Команда Гвардіоли ще раз розгромила "гірників"

Донецький "Шахтар" у домашньому матчі зазнав розгромної поразки від "Манчестер Сіті" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Металіст" у Харкові завершився з рахунком 0:3.

Рахунок в матчі відкрив Ріяд Марез на 24 хвилині, зігравши на добиванні після дальнього пострілу Жезуса. На 38 хвилині Ілкай Гюндоган збільшив перевагу в рахунку. Крапку в матчі вже у другому таймі поставив Габріель Жезус, який відправив м'яч точно в нижній кут воріт.

В іншому поєдинку квартету C змагалися загребське "Динамо" та італійська "Аталанта". Чемпіон Хорватії обіграв представника Серії А завдяки голу Марина Леовац і хет-трику Міслава Оршіча - 4:0.

Жереб зводить "гірників" і "містян" в груповому етапі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. З чотирьох зустрічей між донецьким та англійською кубом, тільки раз "Шахтарю" вдалося здобути перемогу, інші три матчі залишалися за "Ман Сіті".

Минулого сезону "Сіті" двічі розгромив донецький клуб, вигравши спочатку в Харкові з рахунком 3:0, а потім в Манчестері - 6:0. До цього команди обмінялися домашніми перемогами (2:0 в Англії та 2:1 в Україні).