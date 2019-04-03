"Шахтар" і "Динамо" розпочинають боротьбу за чемпіонство в УПЛ

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Чемпіонат переходить у другу стадію

В рамках другого етапу чемпіонату України в боротьбу за чемпіонство вступають найсильніші клуби - донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Про це повідомляється на сайті УПЛ.

"Гірники" спробують не втратити свій відрив у 7 очок від киян у грі з "Олександрією", яка розпочнеться о 17:00, а команда Хацкевича зустрінеться з луганською "Зорею" о 18:30.

У Львові відбудеться гра команд, які замикають топ-6: ФК "Львів" прийме "Маріуполь" (19:30).

Напередодні почалася вирішальна частина сезону в нижчій шістці, де "Карпати" на своєму полі впевнено перемогли "Ворсклу" (4:0) і відірвалися від зони плей-офф зниження на 4 очки.

Нагадаємо, 23 тур української Прем'єр-ліги стане першим в чемпіонаті після розбиття команд на дві шістки: групу боротьби за єврокубки і групу вильоту.

Сьогодні стартує 23 тур Чемпіонату УПЛ За який клуб вболіватимете ? Опубліковано Українська Прем'єр-Ліга Вівторок, 2 квітня 2019 р.

Як раніше повідомлялось, у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни у зв'язку з проведенням в країні президентських виборів.