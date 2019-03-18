ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка та чемпіонату України

Нові дати узгоджені у зв'язку з виборами і побажаннями Шевченка

Федерація футболу України (ФФУ) затвердив запропоновані українською Прем'єр-лігою (УПЛ) зміни в план-календар поточного сезону. Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Зміни внесені в зв'язку з проведенням виборів Президента України (31 березня), а також побажаннями головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Так, матчі 23 туру УПЛ перенесені з 30 березня на 3 квітня для клубів, які є учасниками 1/4 фіналу Кубка України. Клуби, які не беруть участі в 1/4 фіналу, можуть провести матчі 23 туру 6 квітня.

Матчі 26 туру УПЛ перенесені з 20 квітня на 24 квітня, а матчі 32 туру УПЛ відбудуться не 26 травня, а 30 травня. Матчі плей-офф за право залишитися в Прем'єр-лізі перенесені на 4 і 8 червня (раніше вони були заплановані на 29 травня і 2 червня).

Матчі 1/4 фіналу Кубка України перенесені з 3 квітня на 6-7 квітня. Дати проведення матчів 1/2 фіналу будуть визначені додатково.

Нагадаємо, сьогодні визначиться останній учасник топ-6 чемпіонату української Прем'єр-ліги.