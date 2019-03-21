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В УПЛ затвердили дату проведення стартових матчів другого етапу

Новини » Спорт    21.03.2019 - 15:55
В УПЛ затвердили дату проведення стартових матчів другого етапу
Фото: ілюстроване зображення (upl.ua)

Команди зіграють перші поєдинки після розбиття на дві шістки

Дирекція української футбольної Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів 23 і 24 турів чемпіонату. Як повідомляє прес-служба УПЛ, команди зіграють перші поєдинки після розбиття на дві шістки 2-3, а також 6 квітня.

Календар цих турів виглядає наступним чином:

23 тур чемпіонату УПЛ

02.04. 17.00 "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава)
03.04. 17.00 "Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк)
03.04. 18.30 "Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ)
03.04. 19.30 "Львів" - "Маріуполь"
06.04. 14.00 "Олімпік" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів)
06.04. 17.00 "Чорноморець" (Одеса) - "Арсенал-Київ".

24 тур

13.04. 14.00 "Маріуполь" - "Динамо"
13.04. 17.00 "Шахтар" - "Зоря"
13.04. 19.00 "Львів" - "Олександрія"
14.04. 14.00 "Десна" - "Карпати"
14.04. 17.00 "Арсенал-Київ" - "Ворскла"
14.04. 19.30 "Чорноморець" - "Олімпік".

Турнірне становище на старті 2 етапу чемпіонату України:

перша шістка - "Шахтар" - 57 очок, "Динамо" - 50, "Олександрія" - 41, "Зоря" - 32, "Львів" - 30, "Маріуполь" - 30;

друга шістка - "Ворскла" - 29, "Десна" - 28, "Карпати" - 21, "Олімпік" - 20, "Чорноморець" - 16, "Арсенал-Київ" - 12.

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни у зв'язку з проведенням в країні президентських виборів.

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