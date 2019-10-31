"Шахтар" вперше за 10 років не зіграє в фіналі Кубка України

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Підсумки кубкового протистояння українських грандів у статистиці

Донецький "Шахтар" програв київському "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України і покинув турнір. Як повідомляє tribuna.com, команда, таким чином, вперше за 10 років не гратиме у фіналі.

Останній раз таке було в сезоні 2009/10, коли гірники в півфіналі поступилися донецькому "Металургу" (1:2). Титул тоді завоювала сімферопольська "Таврія".

У своїх фінальних поєдинках за 9 років "Шахтар" вигравав 7 разів.

Крім того, "біло-сині" вперше в історії вибили "гірників" на попередній стадії. Раніше "Динамо" перемагало "Шахтар" в Кубку тільки в фіналах. А на ранніх стадіях завжди програвало.

Також "Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю чвертьфіналів національного кубка - 24 рази. Востаннє донецький клуб не грав у 1/4 фіналу національного кубка в сезоні 2005/06. "Гірники" на цій же стадії програли львівським "Карпатам" (0:1). Кубок в тому сезоні виграло "Динамо".

Крім того, "Шахтар" з португальським тренером Луїш Каштру на чолі програє у головного суперника у всіх матчах на виліт. 29 липня "гірники" поступилися київському клубу в матчі за Суперкубок України (1:2).