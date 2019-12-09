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УЄФА призначив арбітрів на заключний матч "Шахтаря" у групі Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     09.12.2019 - 14:51
УЄФА призначив арбітрів на заключний матч "Шахтаря" у групі Ліги чемпіонів
Фото: "Аталанта" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Головний рефері втретє у кар'єрі працюватиме на матчі української команди

Поєдинок заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і італійської "Аталантою" розсудить німецька бригада арбітрів. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Головним рефері зустрічі призначений 38-річний Фелікс Цвайер. Його асистенти - Торстен Шиффнер, Марко Ахмюллер. Четвертий арбітр - Роберт Шродер. З системою відеоповторів VAR буде працювати Саша Штегеманн, його асистент - Марко Фрітц.

Цікаво, що для Цвайера це вже третій матч за участю "Шахтаря". Вперше німець працював на матчі "гірників" у 2015 році. Тоді в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донеччани грали проти "Фенербахче" (3:0). Він же обслуговував матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2017/18, в якому "Шахтар" на своєму полі обіграв італійський "Наполі" (2:1).

Матч "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться 11 грудня на харківському стадіоні "Металіст". Початок зустрічі о 19:55 за київським часом. Перемога гарантує донецькій команді місце в плей-офф.

Нагадаємо, визначилася вже рівно половина, вісім клубів, які достроково забезпечили собі вихід в плей-офф ЛЧ.

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