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"Шахтер" возобновил тренировки перед новым сезоном: кто в обойме Пушича

Брдо, Вторник 25 июня 2024 10:21
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"Шахтер" возобновил тренировки перед новым сезоном: кто в обойме Пушича Фото: "Горняки" готовятся к грядущему сезону (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" начал тренировочные сборы в словенском Брдо перед сезоном 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Летняя подготовка "горняков" началась в понедельник на Балканах. Чемпион Украины тренируется на спортивной базе сборной Словении.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич взял на сборы 31-го футболиста. В частности, начали подготовку легионеры (Траоре, Эгиналдо, Педриньо, Марлон, Кевин, Невертон) и украинцы, не уехавшие на Евро-2024. Вернулся в ряды "горняков" после двухлетней аренды в дубле мадридского "Реала" Винисиус Тобиас.

Первая тренировка "Шахтера" началась занятием в фитнес-зале. Затем подопечные Пушича перебрались на тренировочное поле, где проделали беговую работу и прошли тестирование функционального состояния. Подготовка на словенской земле продлится до 28 июля.

Накануне киевское"Динамо" вышло из отпуска и возобновило тренировку в пригороде Киева. "Бело-синие" прошли медобследование в одной из столичных клиник, а затем потренировались на клубной базе. Через две недели команда Александра Шовковского отправится на сборы в Австрию.

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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