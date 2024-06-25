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"Шахтар" відновив тренування перед новим сезоном: хто в обоймі Пушіча

Брдо, Вівторок 25 червня 2024 10:21
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"Шахтар" відновив тренування перед новим сезоном: хто в обоймі Пушіча Фото: "Гірники" готуються до прийдешнього сезону (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" розпочав тренувальні збори в словенському Брдо перед сезоном 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Літня підготовка "гірників" стартувала в понеділок на Балканах. Чемпіон України наразі тренується на спортивній базі збірної Словенії.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушіч узяв на збори 31-го футболіста. Зокрема, розпочали підготовку легіонери (Траоре, Егіналдо, Педрінью, Марлон, Кевін, Невертон) та українці, які не поїхали на Євро-2024. Повернувся до лав "гірників" після дворічної оренди в дублі мадридського "Реала" Вінісіус Тобіас.

Перше тренування "Шахтаря" розпочалося заняттям у фітнес-залі. Потім підопічні Пушіча перебралися на тренувальне поле, де виконали бігову робота та пройшли тестування функціонального стану. Підготовка на словенській землі триватиме до 28 липня.

Напередодні київське "Динамо" вийшло з відпустки та відновило тренування в передмісті Києва. "Біло-сині" пройшли медобстеження в одній зі столичних клінік, а потім потренувалися на клубній базі. Через два тижні команда Олександра Шовковського поїде на збори до Австрії.

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

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