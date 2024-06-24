"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к новому сезону

Первая команда киевского "Динамо" прошла профилактические медицинские осмотры и начала подготовку к сезону 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

В понедельник подопечные Александра Шовковского вышли из отпуска. "Динамовцы" прошли плановое медобследование в одной из столичных клиник.

Футболисты, не попавшие в ряды сборной Украины, посетили профильных специалистов – терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. "Бело-синие" сдали анализы и прошли ряд обследований (кардиограмма, УЗИ и т. п.). Результаты исследований в скором времени получат клубные врачи.

Позже первая команда собралась в Вите-Литовской для первой тренировки. Футболисты сначала занимались в тренажерном зале, а затем на поле проделали определенный объем беговой работы, немного поработали с мячами, сделав акцент на работе в ограниченном пространстве. Подготовка на базе клуба продлится 2 недели, а затем "Динамо" поедет на сборы в Австрию.

Список футболистов на стартовом этапе подготовки "Динамо" к сезону 2024/25:

Вратари: Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко

Защитники: Беловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Сирота

Полузащитники: Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Брагару, Яцык, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин

Нападающие: Пономаренко, Супряга, Горбач