По стопам Реброва: топ-5 предшественников Пихаленка, сменивших Донбасс на "Динамо"

В советское время "Динамо" было одним из символов Украинской ССР. Вот и все футбольное хозяйство республики работало на столичный коллектив. По мановению длинной руки административного ресурса в Киев переезжали таланты со всех уголков Украины. Донецкая область – не исключение.

Еврокубковую славу "Динамо" рядом с другими ковали ее уроженцы вроде Владимира Трошкина, Виктора Чанова, Сергея Балтачи и других. А вот в новую эпоху отечественного футбола переездов из Донецка и окрестностей в столицу ощутимо стало меньше.

Сергей Ребров (360 матчей, 163 мяча)

Пионером на этом пути времен Независимости стал уроженец Горловки. 17-летний нападающий ярко провел сезон-1992 за донецкий "Шахтер" (10 голов в 19-ти матчах) и заставил единственного в то время гранда сделать "горнякам" предложение. В столице Ребров не сразу освоился, а стабильно основным стал по возвращении Валерия Лобановского.

В рядах "Динамо" нападающий провел 8 сезонов подряд и трижды забил более 15 мячей за чемпионат. А в Лиге чемпионов творил победы над московским "Спартаком", "Барселоной" и мадридским "Реалом". В 2000 году Ребров уехал на Альбион, но вернулся пять лет спустя и успел завоевать еще один титул с "бело-синими". В конце концов Ребров стал в Киеве своим, а удачный период в роли тренера – подтверждение.

Николай Шапаренко (170 матчей, 23 мяча)

Казалось, что этому хавбеку предначертано играть за "Шахтер". Он родился в Донецкой области, да еще и родной для Тараса Степаненко Великой Новоселке. Впрочем, "горняки" упустили талант под своим носом. Шапаренко – воспитанник "Мариуполя", и именно в составе приазовцев дебютировал на взрослом уровне и в 16 лет забил в Премьер-лиге.

Летом 2015 года произошла драматическая история. Контракт полузащитника с родной командой истек, а в предложенном договоре оставили зарплату дублера. Шапаренко от такого соглашения отказался и отправился в Киев. "Шахтер" пытался перехватить его, но юноша выбрал "Динамо". Путь к месту в основе там был тернист, но теперь представить столичный гранд без Шапаренко очень сложно.

Фото: Николай Шапаренко ассоциируется исключительно с "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Никита Бурда (95 матчей, 7 мячей)

Несколько другая история у экс-центрбека сборной Украины. Уроженец Енакиевого Бурда на самом деле вырос в Киевской области, где жил с бабушкой. Из Яготина перспективный парень в 13 лет попал в Республиканское высшее училище физкультуры под крыло Александра Петракова. Когда же последний ушел на повышение, его воспитанника забрали в "Динамо".

В первой команде "бело-синих" Бурда дебютировал в сезоне 2014/15. Тем не менее, в основную обойму команды попал только в кампании 2017/18. Следующий сезон стал для него персонально лучшим в Киеве. Защитник играл и в клубе, и в сборной. Но потом травмы, травмы, травмы... Оправился от них Бурда только в этом сезоне, отыграв 28 матчей УПЛ. Правда, уже за "Колос" из Ковалевки.

Александр Гладкий (11 матчей, 0 мячей)

Признанный голеадор неожиданно появился в Киеве перед сезоном 2016/17. Как раз завершился второй период пребывания Гладкого в "Шахтере", где он может записать в актив минимум два из пяти с половиной сезонов. Впрочем, в рядах "Динамо" бомбардир был лишь бледной тенью себя.

Забивавший за харьковский "Металлист", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", львовские "Карпаты", а затем еще и за одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю", Гладкий только в Киеве поймал "баранку". Нападающий не смог завоевать места в основе команды, провел всего 11 поединков и ни разу не расписался в воротах соперников. Слабое утешение для фанатов – пришел Гладкий свободным агентом.

Владислав Кулач (7 матчей, 1 мяч)

Коренной дончанин воспитывался в местном "Олимпике", а в 17 лет оказался в "Шахтере". Впрочем, выше второй команды "горняков" подняться не смог. Нападающий годами ездил по арендам ("Мариуполь", запорожский "Металлург", каменская "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Заря", "Ворскла" из Полтавы, "Александрия", "Гонвед"), пока гранд не махнул рукой и не отпустил Кулача окончательно.

Перед сезоном 2020/21 форвард на правах свободного агента перешел в "Ворсклу". В рядах "зелено-белых" Кулач неожиданно расцвел. Он оформил 15 голов (21 матч) и стал лучшим бомбардиром сезона Премьер-лиги. Интерес "Динамо" в такой ситуации был закономерен. Однако продолжить в том же духе Кулачу не удалось. Из-за сердечных проблем и травм в столице он не дотянул даже до десятка поединков, а забил лишь однажды – "Черноморцу".