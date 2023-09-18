RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" – "Порту": где смотреть матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" отправляются в Гамбург (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 донецкий "Шахтер" примет португальский "Порту" на немецкой земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Порту" состоится в Гамбурге 19 сентября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Ранее появился график матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Горняков ждут 6 поединков за два месяца. После встречи с "драконами" чемпион Украины проведет два матча на выезде – против бельгийского "Антверпена" (4 октября) и испанской "Барселоны" (25 октября).

Состав "Шахтера" на матч против "Порту" 19 сентября:

 

К слову, накануне вспомнили главные подвиги Максимова-футболиста на фоне назначения в "Днепр-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерПортуЛига Чемпионов