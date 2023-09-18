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"Шахтар" – "Порту": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" вирушають до Гамбурга (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 донецький "Шахтар" прийме португальський "Порту" на німецькій землі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" –"Порту" відбудеться у Гамбурзі 19 вересня. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Вадим Шевякін і Сергій Лук'яненко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

Раніше з'явився графік матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. На "гірників" чекають 6 поєдинків за два місяці. Після зустрічі з "драконами" чемпіон України проведе два матчі поспіль на виїзді – проти бельгійського "Антверпена" (4 жовтня) та іспанської "Барселони" (25 жовтня).

Склад "Шахтаря" на матч проти "Порту" 19 вересня:

 

До слова, раніше пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

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