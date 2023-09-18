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"Шахтер" – "Порту": где смотреть матч Лиги чемпионов

Гамбург, Понедельник 18 сентября 2023 11:45
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"Шахтер" – "Порту": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: "Горняки" отправляются в Гамбург (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 донецкий "Шахтер" примет португальский "Порту" на немецкой земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Порту" состоится в Гамбурге 19 сентября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Ранее появился график матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Горняков ждут 6 поединков за два месяца. После встречи с "драконами" чемпион Украины проведет два матча на выезде – против бельгийского "Антверпена" (4 октября) и испанской "Барселоны" (25 октября).

Состав "Шахтера" на матч против "Порту" 19 сентября:

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Порту&quot;: где смотреть матч Лиги чемпионов

К слову, накануне вспомнили главные подвиги Максимова-футболиста на фоне назначения в "Днепр-1".

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