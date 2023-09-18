"Шахтер" – "Порту": где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Шахтер" – "Порту" состоится в Гамбурге 19 сентября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Ранее появился график матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Горняков ждут 6 поединков за два месяца. После встречи с "драконами" чемпион Украины проведет два матча на выезде – против бельгийского "Антверпена" (4 октября) и испанской "Барселоны" (25 октября).

Состав "Шахтера" на матч против "Порту" 19 сентября: