ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахтар" – "Порту": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Гамбург, Понеділок 18 вересня 2023 11:45
UA EN RU
"Шахтар" – "Порту": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" вирушають до Гамбурга (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 донецький "Шахтар" прийме португальський "Порту" на німецькій землі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" –"Порту" відбудеться у Гамбурзі 19 вересня. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Вадим Шевякін і Сергій Лук'яненко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

Раніше з'явився графік матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. На "гірників" чекають 6 поєдинків за два місяці. Після зустрічі з "драконами" чемпіон України проведе два матчі поспіль на виїзді – проти бельгійського "Антверпена" (4 жовтня) та іспанської "Барселони" (25 жовтня).

Склад "Шахтаря" на матч проти "Порту" 19 вересня:

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Порту&quot;: де дивитися матч Ліги чемпіонів

До слова, раніше пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Порту Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна